Невидимая помощь: доступное образование для студентов с нарушениями зрения

В процессе обучения слабовидящие и незрячие студенты пользуются переносным компьютером "ElBraille-W14J G1", который заменяет им ноутбук. С помощью этого устройства они конспектируют лекции, выполняют практические задания, работают с формулами, а также выполняют многие другие операции с использованием рельефно-точечной системы Брайля.