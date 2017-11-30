В 2017 году были приняты поправки в ФЗ "Об образовании в РФ", которые существенно облегчили поступление в вуз абитуриентов-инвалидов, отменив предоставление заключения МСЭ об отсутствии противопоказаний и ограничений. Одним из первых вузов, создавших уникальную среду для инвалидов, стал МГППУ. Фотолента "Социального навигатора", созданная совместно с университетом, показывает, как слабовидящие и незрячие студенты могут учиться в университете и стать востребованными специалистами.
Невидимая помощь: доступное образование для студентов с нарушениями зрения
11:4030.11.2017
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковВ процессе обучения слабовидящие и незрячие студенты пользуются переносным компьютером "ElBraille-W14J G1", который заменяет им ноутбук. С помощью этого устройства они конспектируют лекции, выполняют практические задания, работают с формулами, а также выполняют многие другие операции с использованием рельефно-точечной системы Брайля.
В процессе обучения слабовидящие и незрячие студенты пользуются переносным компьютером "ElBraille-W14J G1", который заменяет им ноутбук. С помощью этого устройства они конспектируют лекции, выполняют практические задания, работают с формулами, а также выполняют многие другие операции с использованием рельефно-точечной системы Брайля.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковРазработка студента МГППУ Романа Голова – программа для распознавания купюр – стала популярным мобильным приложением среди студентов с нарушениями зрения. Достаточно поместить денежную купюру в зону действия камеры мобильного телефона, и синтезатор речи озвучит ее номинал.
Разработка студента МГППУ Романа Голова – программа для распознавания купюр – стала популярным мобильным приложением среди студентов с нарушениями зрения. Достаточно поместить денежную купюру в зону действия камеры мобильного телефона, и синтезатор речи озвучит ее номинал.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковКогда восприятие на слух затруднено (например, на улице), а также при общении со слепоглухими людьми используется "тактильная рука", разработанная выпускником факультета "Информационные технологии", доцентом, к.ф.-м.н. Г.А. Юрьевым. Устройство передает информацию специальным набором вибраций.
Когда восприятие на слух затруднено (например, на улице), а также при общении со слепоглухими людьми используется "тактильная рука", разработанная выпускником факультета "Информационные технологии", доцентом, к.ф.-м.н. Г.А. Юрьевым. Устройство передает информацию специальным набором вибраций.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковВ процессе обучения слепые и слабовидящие студенты используют специально подготовленные пособия.
В процессе обучения слепые и слабовидящие студенты используют специально подготовленные пособия.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковТексты учебников для слепых напечатаны шрифтом Брайля. Чертежи и схемы выполнены рельефной печатью.
Тексты учебников для слепых напечатаны шрифтом Брайля. Чертежи и схемы выполнены рельефной печатью.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковЧтение обычных плоскопечатных книг незрячими стало возможным благодаря устройству "Pearl", оснащенному камерой и синтезатором речи с поддержкой нескольких языков.
Чтение обычных плоскопечатных книг незрячими стало возможным благодаря устройству "Pearl", оснащенному камерой и синтезатором речи с поддержкой нескольких языков.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковНа компьютерах для незрячих студентов установлены специальные программы невизуального доступа к информации, преобразующие текст в речевые или тактильные сообщения.
На компьютерах для незрячих студентов установлены специальные программы невизуального доступа к информации, преобразующие текст в речевые или тактильные сообщения.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПри работе на компьютере студенты считывают данные с монитора через дисплей "Focus 40 Blue" (расположен на переднем плане). С помощью дисплея можно также набирать текст и управлять функциями компьютера.
При работе на компьютере студенты считывают данные с монитора через дисплей "Focus 40 Blue" (расположен на переднем плане). С помощью дисплея можно также набирать текст и управлять функциями компьютера.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПри ориентировании в помещениях факультета незрячие студенты используют брайлевские таблички с номерами и названиями аудиторий, поручни, тактильные дорожки и звуковой маяк над входной дверью в здание.
При ориентировании в помещениях факультета незрячие студенты используют брайлевские таблички с номерами и названиями аудиторий, поручни, тактильные дорожки и звуковой маяк над входной дверью в здание.
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