Молодые ученые обсудят будущее атомной энергетики на "AtomFuture 2017"

Москва, 24 ноя – РИА Новости. Молодые российские и иностранные ученые обсудят проблемы атомной энергетики на XIII международной молодежной научно-практической конференции "Будущее атомной энергетики – AtomFuture 2017" в Обнинском Институте атомной энергетики — филиале Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (НИЯУ МИФИ), сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

Участие в конференции, которая пройдет с 27 по 30 ноября, примут студенты, магистры, аспиранты и молодые ученые из России, Турции, Вьетнама, Кубы и Венгрии.

Они обсудят такие темы, как расчет и конструирование реакторов АЭС, проектирование и эксплуатация АЭС, перспективные методы получения и преобразования энергии, контроль, управление и диагностика физических установок и промышленных объектов. Также речь пойдет об экологии и безопасности атомной энергетики, информационных технологиях в отрасли, медицинской радиологии, развитии атомной энергетики и роли профессиональных неправительственных и общественных организаций.

Важная особенность конференции – участие в ней молодых ученых из-за рубежа, отметил председатель оргкомитета, начальник отделения Института ядерной физики и технологий ИАТЭ НИЯУ МИФИ Дмитрий Самохин. "Мы надеемся, что участие в таких мероприятиях студентов из разных стран мира поможет им стать проводниками идей Росатома за рубежом", — рассказал от РИА Новости.

Студент НИЯУ МИФИ из республики Вьетнам Хо Ши Хоанг впервые примет участие в подобном мероприятии. "Я испытываю некоторое волнение, так как выступать буду на русском языке, но атмосфера конференции очень дружественная и, надеюсь, что мой доклад будет хорошо оценен экспертами", — сообщил он РИА Новости.

Конференция "AtomFuture-2017" проводится в рамках мероприятий Интернет-школы СНГ, созданной решением пятнадцатого заседания Комиссии государств – участников Содружества Независимых Государств по использованию атомной энергии в мирных целях, организаторами которой являются Госкорпорация "Росатом" и НИЯУ МИФИ.