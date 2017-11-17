Эксперт МИФИ: целевой прием перестал быть лазейкой для слабого абитуриента

Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ (НИЯУ МИФИ) опубликовал правила приема абитуриентов на 2018 год. В них, в частности, определен порядок целевого приема в вуз. Что важно знать абитуриентам и родителям об особенностях целевого приема? Может ли абитуриент-"целевик" рассчитывать на поступление в МИФИ с более низкими баллами ЕГЭ, чем по общему конкурсу? Об этом РИА Новости рассказала проректор НИЯУ МИФИ Елена Весна.

В последние годы в обществе сложилось мнение, что целевой прием – это "лакомый кусочек" для абитуриентов, что "целевикам" проще поступить в вуз. И если абитуриенту не хватает баллов, надо попытаться протиснуться в вуз через целевой прием как через запасную дверь. Я считаю такой подход неправильным.

Хотелось бы напомнить, что целевой прием не означает поступление вне конкурса. Он также предполагает конкурс, только среди тех, кого предварительно отобрали предприятия. При подаче документов требования к минимальным баллам совершенно одинаковые для тех ребят, которые поступают по обычному конкурсу и по целевому набору. В МИФИ, например, и в ряде других ведущих университетов минимальные баллы для подачи документов установлены очень высокие. Абитуриентам следует помнить об этом и не ждать особых преференций при целевом приеме.

Сегодня все организации, которые заключают договоры о целевом приеме, берут на себя серьезные обязательства по трудоустройству, практикам, стипендиям и так далее. Поэтому теперь попасть в "целевики" стало крайне сложно, и конкурс среди них иногда достигает такого же значения, как и общий конкурс.

Правом приема на целевые места обладают крупнейшие государственные заказчики. В случае МИФИ это "Росатом", "Роскосмос", Минпромторг, Минобороны и другие. На своих сайтах они публикуют информацию по условиям приема на целевое обучение. Как правило, в этих организациях с абитуриентами проводят собеседования и отбирают тех, кого можно рекомендовать для заключения договора на целевой прием.

Хотя бывает и по-другому. Например, "Росэнергоатом" отбирает выпускников для целевого приема через инженерную олимпиаду, в которой он выступает в качестве соорганизатора. Поэтому сегодня целевой прием не лазейка для слабых, а, наоборот, шанс для сильных.

Договор обязателен

Сейчас при целевом приеме обязательно заключаются два договора: один – между абитуриентом и предприятием, и второй – между предприятием и вузом.

Мы ожидаем, что в течение года будет принята единая форма трехстороннего договора, которая позволит вузам синхронизировать требования к студентам и более внятно контролировать исполнение договорных обязательств между студентом и предприятием. Возможно, изменения произойдут уже во время ближайшей приемной кампании.

Согласно договору, студент обязуется трудоустроиться на предприятие, направившее его в вуз, и отработать указанный в договоре срок, который был определен в результате конкретной договоренности между предприятием и студентом.

Предприятие обязуется взять студента-"целевика" на практику, обучить его соответствующим компетенциям, возможно, для этого прочитать определенные курсы или даже предоставить ему совместно с вузом особую программу обучения, и, по окончании учебы, трудоустроить.

Важно отметить, что предприятия платят "целевикам" дополнительную стипендию, в среднем, в размере 4-6 тысяч рублей в месяц, иногда – до 10-12 тысяч. Кроме того, "Росатом", например, предоставляет таким студентам стажировки на предприятиях, возможности для участия в профессиональных конкурсах и преимущество при включении в международные молодежные проекты госкорпорации.

Предприятия заинтересованы в том, чтобы студенты-"целевики" пришли именно к ним на работу. Если же выпускник не устроился на предприятие, то по действующим правилам он обязан вернуть те дополнительные затраты на обучение, которые понесло предприятие.

Но эта ситуация может измениться. Сейчас обсуждаются новые правила, по которым студент, зачисленный по целевому приему и не захотевший работать на предприятии, будет обязан возместить все затраты на свое обучение: не только дополнительные, но и базовые. Это должно стимулировать данную категорию студентов более ответственно относиться к своим обязательствам перед предприятием.

Стоит отметить, что все технические вузы стараются дать "целевикам" особые программы с углубленным и спроектированным под заказчика профессиональным блоком и предоставить им дополнительные образовательные опции (стажировки, дополнительные курсы, участие в научных проектах и др.). Ведь студенты-"целевики" – это проводники взаимодействия вуза с важными индустриальными партнерами.