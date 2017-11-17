Эксперт МИФИ: целевой прием перестал быть лазейкой для слабого абитуриента

Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ (НИЯУ МИФИ) опубликовал правила приема абитуриентов на 2018 год. В них, в частности, определен порядок целевого приема в вуз. Что важно знать абитуриентам и родителям об особенностях целевого приема? Может ли абитуриент-"целевик" рассчитывать на поступление в МИФИ с более низкими баллами ЕГЭ, чем по общему конкурсу? Об этом РИА Новости рассказала проректор НИЯУ МИФИ Елена Весна.
В последние годы в обществе сложилось мнение, что целевой прием – это "лакомый кусочек" для абитуриентов, что "целевикам" проще поступить в вуз. И если абитуриенту не хватает баллов, надо попытаться протиснуться в вуз через целевой прием как через запасную дверь. Я считаю такой подход неправильным.
Хотелось бы напомнить, что целевой прием не означает поступление вне конкурса. Он также предполагает конкурс, только среди тех, кого предварительно отобрали предприятия. При подаче документов требования к минимальным баллам совершенно одинаковые для тех ребят, которые поступают по обычному конкурсу и по целевому набору. В МИФИ, например, и в ряде других ведущих университетов минимальные баллы для подачи документов установлены очень высокие. Абитуриентам следует помнить об этом и не ждать особых преференций при целевом приеме.
Правом приема на целевые места обладают крупнейшие государственные заказчики. В случае МИФИ это "Росатом", "Роскосмос", Минпромторг, Минобороны и другие. На своих сайтах они публикуют информацию по условиям приема на целевое обучение. Как правило, в этих организациях с абитуриентами проводят собеседования и отбирают тех, кого можно рекомендовать для заключения договора на целевой прием.
Хотя бывает и по-другому. Например, "Росэнергоатом" отбирает выпускников для целевого приема через инженерную олимпиаду, в которой он выступает в качестве соорганизатора. Поэтому сегодня целевой прием не лазейка для слабых, а, наоборот, шанс для сильных.
Договор обязателен
Сейчас при целевом приеме обязательно заключаются два договора: один – между абитуриентом и предприятием, и второй – между предприятием и вузом.
Мы ожидаем, что в течение года будет принята единая форма трехстороннего договора, которая позволит вузам синхронизировать требования к студентам и более внятно контролировать исполнение договорных обязательств между студентом и предприятием. Возможно, изменения произойдут уже во время ближайшей приемной кампании.
Предприятие обязуется взять студента-"целевика" на практику, обучить его соответствующим компетенциям, возможно, для этого прочитать определенные курсы или даже предоставить ему совместно с вузом особую программу обучения, и, по окончании учебы, трудоустроить.
Важно отметить, что предприятия платят "целевикам" дополнительную стипендию, в среднем, в размере 4-6 тысяч рублей в месяц, иногда – до 10-12 тысяч. Кроме того, "Росатом", например, предоставляет таким студентам стажировки на предприятиях, возможности для участия в профессиональных конкурсах и преимущество при включении в международные молодежные проекты госкорпорации.
Но эта ситуация может измениться. Сейчас обсуждаются новые правила, по которым студент, зачисленный по целевому приему и не захотевший работать на предприятии, будет обязан возместить все затраты на свое обучение: не только дополнительные, но и базовые. Это должно стимулировать данную категорию студентов более ответственно относиться к своим обязательствам перед предприятием.
Стоит отметить, что все технические вузы стараются дать "целевикам" особые программы с углубленным и спроектированным под заказчика профессиональным блоком и предоставить им дополнительные образовательные опции (стажировки, дополнительные курсы, участие в научных проектах и др.). Ведь студенты-"целевики" – это проводники взаимодействия вуза с важными индустриальными партнерами.