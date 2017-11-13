СФУ открывает магистратуру для нужд горно-металлургического комплекса

Москва, 10 ноя – РИА Новости. Сибирский федеральный университет (СФУ) в 2018-2019 учебном году откроет новую междисциплинарную магистерскую программу "Рентгеновский технологический контроль на предприятиях горнометаллургического комплекса", рассказали РИА Новости в пресс-службе СФУ.

Необходимость разработки новой программы продиктована запросом предприятий горно-металлургического комплекса, считает разработчик магистратуры, профессор Института цветных металлов и материаловедения СФУ Игорь Якимов.

По его словам, для оптимизации технологических процессов их производства необходим оперативный контроль минерально-фазового и химического состава сырья. В большинстве случаев для этого достаточно всего двух неразрушающих методов: рентгенофазового (рентгеноструктурного) анализа (РФА) и рентгеноспектрального флуоресцентного анализа (РСА).

"В России РСА применяется для контроля химического состава примерно на 70% предприятий горно-металлургического комплекса. Однако эффективное комплексное использование наукоемких методов РФА и РСА для контроля минерально-фазового состава, которое сейчас активно развивается и внедряется в мире, в России заметно отстает. Одна из главных причин — дефицит профессиональных кадров", — рассказал Игорь Якимов РИА Новости.

Магистратура также будет развивать новые методы программно-методического обеспечения рентгеновского технологического контроля посредством междисциплинарного подхода. В процессе обучения магистранты овладеют современными методами РФА и РСА. В рамках курса им будут преподавать основы технологической минералогии, базовые технологии полного цикла переработки минерального сырья и минерального материаловедения.

По окончанию магистратуры выпускники смогут трудоустроиться в сфере рентгеновского технологического контроля на предприятиях добывающей и перерабатывающей промышленности.

Магистерская программа была разработана на средства гранта Благотворительного фонда Владимира Потанина.



