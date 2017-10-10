Васильева: к концу 2018 года в России будет 80 опорных вузов

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Количество опорных вузов к концу 2018 года в России увеличится до 80, рассказала министр образования и науки России Ольга Васильева на правчасе в Совете Федерации.

"На сегодняшний день у нас 31 опорный вуз, мы планируем к концу 2018 года сделать 80 опорных университетов", — сказала Васильева.

Первыми победителями конкурса опорных вузов в 2016 году стали 11 университетов. В апреле этого года стало известно, что экспертный совет при Минобрнауки России определил 22 вуза, которые стали победителями второго этапа конкурса по созданию опорных университетов. Замминистра образования и науки Людмила Огородова ранее сообщила, что ведомство думает о проведении третьей волны.

Программа по созданию опорных университетов нацелена на трансформацию существующих университетов в центры генерации современных исследований, подготовку квалифицированных кадров и создание новых рабочих мест. Обязанность университета-участника программы — реализовать совместно с региональными властями программу развития опорного университета с амбициозными целями, в числе которых высокий уровень трудоустройства выпускников, показатели публикационной активности научных работников, рост объема НИОКР и другие.