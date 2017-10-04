Васильева предложила исключить из программы "5-100" неэффективные вузы

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева предложила сократить число вузов из программы "5-100", исключив из их числа те учебные заведения, которые не показывают должных результатов. В свою очередь вице-премьер Ольга Голодец предостерегла от "резких движений" в этой сфере.

В среду ректоры ведущих университетов России встретились с Голодец и Васильевой для подведения промежуточных итогов работы проекта "5-100". Проект был создан во исполнение указа президента, предусматривающего повышение конкурентоспособности ведущих университетов России среди ведущих мировых научно-образовательных центров. В качестве главного комплексного индикатора достижения конкурентоспособности рассматривается вхождение не менее 5 ведущих российских университетов в топ-100 мировых рейтингов QS, THE и ARWU к 2020 году.

"Надо оставить эффективные вузы – не более шести… Оставшиеся деньги вкладывать в развитие этих вузов, чтобы к 2020 году эти вузы вошли в ту самую пятерку, о которой нас просил президент. Все остальные вузы отчитаются о проделанной работе и истраченных деньгах за тот период, который был — я ещё раз повторяю, 50 миллиардов 200 миллионов рублей. Вот моё предложение. Ничего другого я предложить не могу. Потому что если мы не сосредоточим ситуацию в шести вузах и не вложим туда оставшиеся деньги — почти 30 миллиардов (29,2 млрд – ред.), никакого решения задачи, поставленной президентом, не будет", — заявила в своём докладе Васильева, продемонстрировав сводную таблицу с информацией по вузам-участникам проекта.

Она пояснила, что "у нас есть лидеры, которые должны остаться, и решать дальнейшие президентские поручения, входя именно в пятёрку тех вузов, о которых идёт речь".

Вице-премьер Ольга Голодец в свою очередь предостерегла от "резких движений" в этой сфере.

"Я прошу придерживаться и буквы и духа тех документов, которые уже приняты, и обеспечить их преемственность. Потому что самое главное в проекте — это не сделать резких движений, которые поставят в сложную ситуацию те вузы, которые нацелились на реализацию понятной программы… если вдруг движение изменится резко, то его никто не выдержит", — сказала Голодец.

Она пояснила, что "можно корректировать, можно добавлять, можно ставить новые задачи, можно обращать внимание коллег на те достижения, которые сделаны, чтоб все остальные подтягивались".

"Но нельзя делать резких движений, которые сведут на нет достижения прошлых лет и накопленные уже результаты", — подытожила вице-премьер.

Позже в ходе заседания Васильева отметила, что предлагает поддерживать те вузы, у которых есть реальные шансы попасть в топ-100 мировых рейтингов, однако это не означает что остальные вузы не получат никакой поддержки.

"Лидеры, которые есть предметные, им надо помогать… Я ещё раз предлагаю поддерживать последние три года тех, кто реально выходит в "5-100". Все остальные не остаются без поддержки, но она будет иная", — сказала министр.