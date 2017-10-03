В МИФИ выберут лучших профессионалов в рамках WorldSkills

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Первый Вузовский отборочный чемпионат Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" по стандартам WorldSkills пройдет в университете с участием более 50 студентов и такого же числа преподавателей.

"Как и в спорте, такие первенства позволяют выявить уровень наивысшего мастерства в той или иной профессии. Участие в них открывает возможность студентам взвесить ценность полученных ими знаний на фоне реальных производственных задач", – рассказал начальник Инжинирингового центра НИЯУ МИФИ Алексей Грехов.

За три дня конкурса, который стартует 4 октября 2017 года, эксперты определят лучших профессионалов среди студентов вуза, которые через месяц будут защищать честь НИЯУ МИФИ на аналогичных Межвузовских соревнованиях.

Межвузовский чемпионат по стандартам WorldSkills – конкурс профессионального мастерства между студентами вузов – будет в этом году проводиться впервые. В НИЯУ МИФИ отборочные соревнования пройдут по нескольким компетенциям: управление беспилотными летательными аппаратами, лазерные технологии, прототипирование, предпринимательство, веб-разработка, инженерный дизайн CAD (системы автоматизированного проектирования) и др.

К участию подключились несколько филиалов университета: Трехгорный технологический институт (электроника), Димитровградский инженерно-технологический институт (химический анализ), Снежинский физико-технический институт (САПР и робототехника) и Волгодонский инженерно-технический институт (веб-разработка).

Международное некоммерческое движение WorldSkills International занимается повышением стандартов подготовки кадров. В России это движение представляет Союз "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы". Цель его деятельности – внедрение мировых стандартов в национальную систему средне-специального и высшего образования.

Уже несколько лет проходят чемпионаты профессионального мастерства для различных категорий участников: WorldSkills Russia, WorldSkills Hi-Tech, DigitalSkills, AgroSkills, AtomSkills. Из победителей этих соревнований формируется расширенный состав национальной сборной для участия в мировом чемпионате WorldSkills Competition.

Раз в два года одна из 77 стран-участниц движения проводит мировой чемпионат профессионального мастерства. В 2019-м он пройдет в России (WorldSkills Kazan 2019).