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Российские вузы опубликовали правила приема-2018

16:3203.10.2017
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкАбитуриентыАбитуриенты
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 3 окт ‒ РИА Новости. Круглый стол "Приемная кампания в российские вузы 2018: начало" состоялся во вторник, 3 октября в МИА "Россия сегодня". Эксперты из разных университетов дали советы абитуриентам и их родителям, а также рассказали об основных правилах целевого и бюджетного приема.

Университетское движение: география, рейтинги, статусы

Приемная кампания в российские вузы 2018: начало
© РИА Новости
Приемная кампания в российские вузы 2018: начало
Начальник отдела по взаимодействию с вузами ФГАНУ "Социоцентр", ведущий эксперт Проектного офиса Проекта 5-100 Антон Стативка, открывая круглый стол, отметил, что Проект 5-100 реализует работу по вхождению российских университетов в рейтинги, но для вузов рейтинги не являются самоцелью. "Основной потребитель рейтингов – абитуриент, который должен понять, какой из университетов даст ему наилучшую подготовку по выбранному направлению", ‒ сказал он.

По его словам, вузы, входящие в проект, широко представлены географически ‒ от Калининграда до Владивостока. "Если раньше наиболее сильные абитуриенты ехали в Москву, то, как показывает статистика последних лет, существенно растет процент абитуриентов, получающих высшее образование в другом регионе: по итогам 2015 года их доля составляла 35 процентов, а уже в 2016 году ‒ 40 процентов", ‒ подчеркнул спикер.

"Видна положительная динамика, многие вузы демонстрируют заметный рост, во многом это связано со статусом вуза-участника проекта повышения конкурентоспособности", ‒ резюмировал он. 

Правила приема в вузы не изменились, изменились предпочтения абитуриентов

Говоря о правилах приема, начальник управления "Приемная комиссия" РЭУ им. Г.В. Плеханова Аюрика Батуева сообщила, что фактически изменений в этом году нет. "Порядок приема не изменен, за исключением небольшого указа, который позволил вздохнуть особым категориям абитуриентов: с 2017 года вузам не требуется подтверждение медико-социальной экспертизы о том, что инвалидам не противопоказано обучаться в конкретной образовательной организации", ‒ сообщила она, добавив, что РЭУ уже применил этот указ во время летней кампании 2017 года. 

Как поступить в российский вуз по результатам олимпиады
© РИА Новости, Инфографика
Как поступить в российский вуз по результатам олимпиады
Индивидуальные достижения абитуриента по-прежнему могут принести ему 10 дополнительных баллов (суммарно). Перечень индивидуальных достижений, по мнению эксперта, дает широкие возможности вузам для адресного привлечения будущих абитуриентов: "под понятие творческий конкурс, дающего преференции при поступлении, вуз может подвести любые олимпиады, конференции, воркшопы и пр.". 

Особое внимание Аюрика Батуева обратила на то, что в России сильно меняются предпочтения абитуриентов. По ее наблюдениям, если раньше была позиция "поступлю ‒ лишь бы куда-нибудь потупить и лишь бы на бюджет", то последние 3-4 года у родителей и абитуриентов приходит осознание того, что они нацелены на конкретные вузы и конкретные направления подготовки.  

Целевой набор: "не лазейка для слабых, а ход для сильных"

Проректор НИЯУ МИФИ Елена Весна подробно остановилась на вопросах целевого набора в вузы. По ее словам, "заказывать" студентов целевым образом имеют право крупные государственные кампании, причем предприятия обязаны брать на себя строгие обязательства – от выплаты ежемесячной стипендии в размере от 4 до 6 тысяч рублей до гарантии трудоустройства выпускника.

Студенты МГПУ
© Пресс-служба МГПУ
Рейтинг востребованности вузов в РФ - 2016
"Это не лазейка для слабых абитуриентов, а ход для сильных", ‒ полагает она. При этом, как подчеркнула спикер, минимальные проходные баллы для "целевиков" и "бюджетников" одинаковые, а в вузах-участниках Проекта 5-100 проходные баллы заведомо высоки".

"Абитуриенту очень важно выбрать то направление подготовки, которое станет основой для его дальнейшего профессионального развития", ‒ подчеркнула проректор по образовательной деятельности СПбПУ Елена Разинкина. Для этого, по ее словам, в вузе стартует Школьная лига – международный конкурс для школьников, в рамках которого предприятия проводят "введение в специальность". 

"Университет плотно взаимодействует с производственными предприятиями", ‒ отметила проректор СПбПУ, добавив, что в вузе серьезный конкурс по целевому приему на инженерно-технические специальности.

Директор центра довузовской подготовки и организации приема НИТУ "МИСиС" Мария Баранова подтвердила, что спрос на инженерные специальности в России растет, конкурс в НИТУ "МИСиС" доходит до 50 человек на место.

По ее словам, в вузе действует комплексная программа профессиональной навигации, которая направлена на знакомство школьников с профессией. Один из ярких примеров – инженерная школа, которая дает возможность дистанционно получить образование из всех точек РФ, СНГ и стран Дальнего зарубежья. 

Рекомендации абитуриентам и их родителям

Участники круглого стола рекомендовали абитуриентам внимательно посмотреть учебные программы по выбранному направлению подготовки, а также выяснить, кто принимает участие в реализации этой программы, ближе познакомиться с профессорско-преподавательским составом.

Абитуриент должен просчитать, какие преференции дают индивидуальные достижения. "Одна и та же олимпиада в разных вузах может давать совершенно разные возможности", ‒ пояснила проректор НИЯУ МИФИ Елена Весна. Кроме того, по ее словам, для технических вузов важно, чтобы абитуриенты участвовали в различных конкурсах профессионального мастерства. 

Первый проректор Уральского федерального университета (УрФУ) Дмитрий Бугров рекомендовал родителям изучить портфолио вуза, обратить внимание на мероприятия, которые проводит вуз для школьников, выделить "знаковые вузовские события" наподобие проектной школы в "Сириусе", которую недавно провел УрФУ.     

Проректор по учебно-методической работе Уфимского государственного нефтяного технического университета Олег Баулин посоветовал обратить внимание на возможность студентов продолжить учебу в магистратуре, познакомиться с социальной средой, почувствовать ауру вуза.


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