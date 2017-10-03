Реморенко: университетская наука обрастает элементами шоу

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Влияние неформальных интеллектуальных практик на систему образования обсудили эксперты на круглом столе, который прошел в понедельник 2 октября в МИА "Россия сегодня".

В канун Международного дня учителя тема новых педагогических кодов, помогающих найти общий язык с детьми, становится особо актуальной. По мнению участников круглого стола, искусство экспромта, самопрезентации, умение быстро считывать источники информации и держать удар молодые люди сегодня осваивают именно в области неформальных интеллектуальных практик.

"Умение подбирать нужные цитаты, используя различные источники информации, способность быстро реагировать на складывающуюся ситуацию. Прежде всего, именно эти два достоинства современных молодежных жанров объясняют то пристальное внимание, которое мы сейчас обращаем на них", – рассказал ректор Московского городского педагогического университета (МГПУ) Игорь Реморенко.

Эти элементы, по его словам, позволяют формальному образованию быстрее достигать своих целей. В качестве примера он привел защиту тем магистерских работ в МГПУ в рамках магистратуры "Руководитель образовательной организации". Магистры тянут жребий, одному достается роль завуча, другому директора. И далее учащимся предлагают обыграть в творческом диалоге темы их дипломов.

На вопрос, может ли и диссертация защищаться в таком формате, спикер напомнил, что сайенс-баттл это уже прижившаяся традиция. "Наука в самых разных своих проявлениях обрастает элементами шоу. Это печаль ректоров многих европейских вузов – появляются преподаватели-шоумены, которые сначала самореализуются как ученые, но потом становятся популяризаторами наук, переходя на следующий уровень", – сказал он.

В научной среде такое далеко не редкость. Другой вопрос, как использовать опыт отдельных новаторов на массовых образовательных программах. Одно из сообществ, члены которого решают, в частности, эту проблему, создано в Facebook под именем "Методическая копилка".

"Собиратели этой копилки – учителя со всей страны, всех возрастных категорий. Они сотворили свой внутренний профессиональный баттл. Это жанр аргументированного спора. С некоторым переходом на личности, но с сохранением "цехового лица". А на поверку он являет собой нашу традиционную формальную практику", – сообщила заведующая лабораторией социокультурных образовательных практик Института системных проектов МГПУ Екатерина Асонова.

Школа, по ее мнению, сплошь состоит из неформальных практик. Учителя то и дело решают задачи, которые никаким форматом им не определены."С другой стороны, формат рэп-баттла все же имеет свои правила", – отметила она.

По мнению судьи Versus-баттла, модератора форума hip-hop.ru Дмитрия Егорова, со временем, возможно, рэп-баттл "будет становиться чем-то более миролюбивым и конструктивным, и мы вернемся к старому доброму принципу "в споре рождается истина".

"С помощью баттлов можно и заработать, и расширить кругозор, да и родителям помочь продвинуться культурно", – подчеркнул эксперт, отметив необходимость открывать глаза учащемуся поколению на многообразные ресурсы и возможности субкультурных явлений.

"На мой взгляд, рэп-баттл это одна из многих форм вовлечения учащихся в школьный предмет", – поделился создатель образовательного центра "LUDI" Илья Созонтов. Одна из учениц упаковала тему "Новая экономическая политика" в рифму. У нее получился "Рэп про НЭП", который врезался в детскую память на всю жизнь, рассказал он.

Стендап, главным героем которого является человек, умеющий шутить и рассказывать, увлекает сегодняшних студентов значительно больше, чем некогда популярный КВН, уверен начальник управления корпоративных эвентов и студенческих инициатив МГПУ Сулака Савва. "Мы стремимся, чтобы воспитательная работа перешла в форму "эвентов" для студентов и учим их делать классные мероприятия", – отметил он.

"Это не какая-то закрытая тема узкой группы людей, программистов и айтишников, а это может сделать каждый. Взять свой телефон, записать видос, выложить его на YouTube и стать классным видеоблогером", – отметил участник круглого стола.



