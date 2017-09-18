Вузы России: как оценили преподаватели, студенты и их родители

Результаты независимой оценки качества образовательной деятельности государственных и негосударственных вузов представлены в понедельник. Оператором данного исследования является "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" при поддержке Минобрнауки России.

В рамках НОКО студенческий опыт обучения оценивался на основании прямого открытого опроса студентов, их родителей и преподавателей вузов. Респонденты оценивали качество работы вузов, наличие в них дополнительных образовательных программ и возможность для развития своих творческих способностей, доброжелательность, вежливость и компетентность их работников по десятибалльной шкале.