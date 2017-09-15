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В России

В России проведена независимая оценка качества деятельности вузов

16:4115.09.2017
(обновлено: 12:02 18.09.2017)
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© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА,15 сен ‒ РИА Новости. Результаты независимой оценки качества образовательной деятельности государственных и негосударственных вузов представлены в понедельник, 18 сентября в Москве. Оператором данного исследования является "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" при поддержке Минобрнауки России.

Независимая оценка качества образовательной (НОКО) деятельности вузов учитывает открытость и доступность информации об их деятельности, а также характеристики студенческого опыта обучения.

Как отмечают эксперты, проведенный мониторинг с одной стороны дает российским абитуриентам дополнительный инструмент для навигации, а с другой – способствует распространению лучших практик и механизмов использования открытых данных по мероприятиям, проводимым на федеральном уровне для поддержки и внедрения инноваций в системе высшего образования.

Государственные и негосударственные вузы

Независимая оценка качества деятельности госвузов (топ)
Независимая оценка качества образовательной деятельности организаций в 2017 году ‒ это третий этап оценки российских вузов. За время этой работы (2015-2017 гг.) были проанализированы 903 вуза.

Как отметил статс-секретарь, заместитель министра образования и науки РФ Павел Зенькович, "обеспечение подлинной независимости оценки деятельности организаций, оказывающих социальные услуги населению, отмечено президентом Владимир Путиным". Он пояснил, что в связи с этим Минобрнауки реализует мероприятия по независимой оценке (в соответствии с положениями статьи 95.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации") образовательных организаций высшего образования.

Лучшими по результатам оценки в 2017 году стали филиалы государственных вузов, подведомственных Федеральному агентству железнодорожного транспорта, Министерству юстиции, Министерству здравоохранения, Правительству, Верховному суду и Министерству культуры. 

Кроме того, в этом году оценивались и негосударственные образовательные организации высшего образования (181 вуз, включая 6 образовательных организаций высшего образования, учредителем которых выступает Русская православная церковь).

Сильные и слабые стороны

Независимая оценка качества деятельности госвузов (результаты)

Оценка информационной открытости в рамках независимой оценки деятельности вузов осуществлялась на основании экспертного анализа сайтов образовательных организаций и наличия сведений о педагогических работниках, доступности взаимодействия студентов с сотрудниками подразделений и администрацией по телефону и электронной почте, в том числе доступности для студентов сведений о ходе рассмотрения их обращений.

Как показало исследование, вне зависимости от ведомственной принадлежности и формы собственности во всех вузах наблюдаются похожие сильные и слабые стороны. Так, в части открытости и доступности информации на сайтах вузов можно найти полные сведения о деятельности организации, официальные документы, информацию о реализуемых образовательных программах и пр. 

"Отрадно, что практически все организации, реализующие программы высшего образования, имеют адаптированные версии для слабовидящих людей", ‒ подчеркнула начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере Дирекции государственных интернет-проектов МИА "Россия сегодня" Наталья Тюрина.

Вместе с тем, по ее словам, слабыми сторонами по-прежнему остается отсутствие на сайтах ранжированной информации об обращениях граждан (жалобы, предложения и т.д.) и информации о результатах рассмотрения этих обращений. На сайтах отсутствуют электронные формы для внесения предложений в адрес администрации вуза.

Как отметила эксперт, "отсутствие у большинства организаций практики коммуникации со студентами, их родителями и педагогами приводит к недостаточной информированности в части решения персональных вопросов, а как результат – ведет к неудовлетворенности вузом".

Студенческий опрос

В рамках НОКО студенческий опыт обучения оценивался на основании прямого открытого опроса студентов, их родителей и преподавателей вузов. Респонденты оценивали качество работы вузов, наличие в них дополнительных образовательных программ и возможность для развития своих творческих способностей, доброжелательность, вежливость и компетентность их работников по десятибалльной шкале. Опрос проводился на сайте МИА "Россия сегодня". В 2016 году в нем приняло участие 108 000, а в 2017 году – 25 564 респондентов.

Вузы России: как оценили преподаватели, студенты и их родители
© РИА Новости, Инфографика
Вузы России: как оценили преподаватели, студенты и их родители
На основе собранных данных составлен перечень лучших вузов по показателям информационной открытости и оценок студенческого опыта обучения. В 2017 году в него вошли 38 университетов из разных регионов России. 

Наиболее устойчивая ситуация отмечается в Алтайском крае, Забайкальском крае, Калининградской, Курганской, Курской, Нижегородской, Самарской, Томской, Тюменской, Ульяновской областях, Пермском крае и др. Наиболее активно готовы рекомендовать своим родственникам и знакомым вузы, в которых учатся студенты Калининградской, Нижегородской областей, Пермского края, Республик Мордовия, Марий Эл.

Наименьшая поддержка вузов зафиксирована у студентов Республики Саха-Якутия, Республики Дагестан, Смоленской области. Лидерами по итогам оценки в 2017 году стали Алтайский край, Забайкальский край, Астраханская, Калининградская, Курская, Оренбургская, Пензенская, Томская, Тюменская и Ульяновская области, Республики Бурятия, Карелия, Крым, Марий Эл, Северная Осетия – Алания, Хакасия и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Не накажут, но рассмотрят

Согласно федеральному закону "Об образовании", результаты независимой оценки качества образования не влекут за собой приостановление или аннулирование лицензии на осуществление образовательной деятельности, но "подлежат обязательному рассмотрению" госорганами, отвечающими за управление в сфере образования. Кроме того, на основе результатов независимой оценки качества образования могут формироваться рейтинги вузов.

Топ вузов по результатам независимой оценки качества образовательной деятельности — 2017>>>

Результаты независимой оценки качества образовательной деятельности вузов – 2017>>>

Обобщенный анализ данных>>>


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