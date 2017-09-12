Минобрнауки проанализировало предоставление образовательных кредитов в РФ

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Минобрнауки РФ проанализировало практику предоставления образовательных кредитов в России и направило результаты в правительство РФ, выработкой конкретных предложений занимается Минфин России, сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

Ранее в январе в СМИ сообщалось, что российские учащиеся вузов временно утратили доступ к образовательным кредитам с господдержкой. Как пояснили тогда в Минобрнауки, в декабре 2016 года министерство получило письмо от Сбербанка России с просьбой о внесении изменений в нормативные документы, регулирующие выплату образовательных кредитов. Сбербанком было принято решение о временном приостановлении выдачи кредитов. Минобрнауки тогда сообщило, что ведет необходимую работу по возобновлению выдачи образовательных кредитов в максимально короткие сроки.

Во вторник "Коммерсант" сообщил, что российские студенты все еще лишены предусмотренного федеральным законом "Об образовании" права на образовательные кредиты с господдержкой.

"Минобрнауки России было поручено проанализировать практику представления образовательных кредитов в России, включая сведения о категориях лиц, использующих такое право, местах их обучения и дальнейшего трудоустройства (данный анализ подготовлен и отправлен в правительство РФ)", — говорится в сообщении.

"Сам вопрос выработки конкретных предложений по оказанию господдержки кредитования был возложен на Минфин России", — отметили в ведомстве.