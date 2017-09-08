Рособрнадзор приостановил лицензию у двух вузов

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Рособрнадзор приостановил лицензию на осуществление образовательной деятельности Московского института физической культуры и спорта и филиала Российского государственного социального университета в подмосковном Дедовске; также прекращено действие лицензии НОУ ВПО "Институт правовой экономики", сообщает пресс-служба ведомства.

"На основании решения Арбитражного суда приказом Рособрнадзора прекращено действие лицензии НОУ ВПО "Институт правовой экономики". Рособрнадзором приостановлено действие лицензии на осуществление образовательной деятельности: 1. Филиал ФГБОУ ВО "Российский государственный социальный университет" в г. Дедовске; 2. НОУ ВО "Московский институт физической культуры и спорта", — говорится в сообщении.

Также за неисполнение предписаний в установленные сроки Рособрнадзором запрещен прием в Калмыцкий филиал НОУ ВО "Московская академия экономики и права" и АНО ВО "Институт бизнеса и дизайна".

Московский институт физической культуры и спорта основан 28 сентября 1999 года и является высшим учебным заведением по подготовке специалистов в области физической культуры и спорта.

Среди студентов и выпускников института – неоднократные призеры чемпионатов России и Европы.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования, вуз обязан прекратить образовательную деятельность.

Наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам. В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации, вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву.

При приостановке или аннулировании лицензии, а также приостановлении или лишении госаккредитации, учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения).

Приостановка действия госаккредитации распространяется на все подразделения и филиалы учебного заведения. Прием в образовательную организацию запрещается в случае неисполнения предписаний Рособрнадзора.