Роструд поможет студентам находить стажировки

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Роструд намерен сделать студенческие стажировки более доступными за счёт выстраивания взаимодействия с работодателями, заявил в интервью РИА Новости в кулуарах Восточного экономического форума глава ведомства Всеволод Вуколов.

"Необходимо восстановить связку между работодателем и студентом, причём нуждаются в этом студенты колледжей в первую очередь, но также и студенты высших учебных заведений, поэтому портал "Работа в России" в конце месяца откроет отдельный раздел, связанный со стажировками", — сказал Вуколов.

Он напомнил, что в институтах созданы собственные организации, которые занимаются трудоустройством, и задача Роструда — связать эти службы занятости для того, чтобы студент мог уже на четвёртом курсе проходить практику, стажировки.

"Молодое поколение должно уже где-то работать, и даже если человек приходит после стажировки на другое предприятие и говорит о том, что работала где-то год – два – это уже большой плюс для работодателя", — сказал Вуколов. Он добавил, что Роструд сейчас ведёт дискуссию с вузами для того, чтобы эта связка заработала. Высшие учебные заведения восприняли такую инициативу с энтузиазмом.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.