Васильева: диссертации по гуманитарным наукам оставляют желать лучшего

Министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня

Министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Большинство лишенных ученой степени за последние два года — авторы кандидатских диссертаций по гуманитарным наукам, качество научных работ по этим наукам оставляет желать лучшего, сказала глава Минобрнауки Ольга Васильева в ходе встречи с молодыми учеными на полях ВЭФ-2017.

"В 2015 году лишены ученой степени 26 соискателей, из них 24 по общественно-гуманитарным дисциплинам. В 2016 лишены 16, из них 15 — по гуманитарным (наукам). Эти данные четко говорят о качестве и количестве гуманитарных защит. Их количество (сейчас) резко сократилось. Спад идет очевидный. То, что количество отклоненных работ именно в этой области говорит о том, что качество ожидает желать лучшего", — сказала Васильева.

Она отметила, что качество диссертации на 50-57% зависит от научного руководителя соискателя. Опытный ученый должен много времени уделять аспиранту, в том числе учить писать научные статьи.

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