Вовлечение опорных вузов в инновационные проекты обсудят эксперты в Уфе

МОСКВА, 4 сен ‒ РИА Новости. Семинар "Формирование системы предпринимательской и инновационной деятельности в опорном вузе" пройдет 11-13 сентября на площадке Инжинирингового центра Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) в Уфе.

Мероприятие, которое проводится Национальным фондом подготовки кадров (НФПК) в партнерстве с УГНТУ, МИА "Россия сегодня" при поддержке департамента госполитики в сфере высшего образования Минобрнауки РФ, направлено на внедрение лучших практик, связанных с вовлечением опорных вузов в инновационные проекты.

"Семинар позволяет опорным университетам поделиться опытом, получить новые практические знания, понять какие из существующих форматов, направленных на развитие предпринимательского мышления, наиболее интересны вузу, а также адаптировать различные механизмы вовлечения бизнес-сообщества во взаимовыгодную работу с университетом с учетом особенностей конкретного региона", ‒ полагает исполнительный директор НФПК Ирина Аржанова.

По ее мнению, опорные университеты могут стать активными участниками одного из приоритетных проектов в сфере высшего образования "Вузы как центры пространства создания инноваций".

В ходе семинара эксперты ‒ представители профильных министерств, институтов развития и сотрудники опорных университетов ‒ обсудят конкретные механизмы вовлечения студентов в предпринимательскую и инновационную деятельность, а также рассмотрят наиболее оптимальные способы реализации этой задачи.

Тренинг будет включать теоретические и практические занятия. По итогам обучения команды разработают собственную систему вовлечения вуза в инновационную и предпринимательскую деятельность, адаптированную под цели университета.



