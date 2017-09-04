Вовлечение опорных вузов в инновационные проекты обсудят эксперты в Уфе

МОСКВА, 4 сен ‒ РИА Новости. Семинар "Формирование системы предпринимательской и инновационной деятельности в опорном вузе" пройдет 11-13 сентября на площадке Инжинирингового центра Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) в Уфе.
"Семинар позволяет опорным университетам поделиться опытом, получить новые практические знания, понять какие из существующих форматов, направленных на развитие предпринимательского мышления, наиболее интересны вузу, а также адаптировать различные механизмы вовлечения бизнес-сообщества во взаимовыгодную работу с университетом с учетом особенностей конкретного региона", ‒ полагает исполнительный директор НФПК Ирина Аржанова.
В ходе семинара эксперты ‒ представители профильных министерств, институтов развития и сотрудники опорных университетов ‒ обсудят конкретные механизмы вовлечения студентов в предпринимательскую и инновационную деятельность, а также рассмотрят наиболее оптимальные способы реализации этой задачи.
Тренинг будет включать теоретические и практические занятия. По итогам обучения команды разработают собственную систему вовлечения вуза в инновационную и предпринимательскую деятельность, адаптированную под цели университета.