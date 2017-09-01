Стобалльники ЕГЭ объединяются в клуб всероссийского масштаба

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Каждый год растет число школьников, которым удалось набрать максимальное количество баллов ЕГЭ, а в 2017 году количество тех, кто получил 100 баллов сразу по трем предметам, стало рекордным. Чтобы помочь выпускникам-интеллектуалам в их дальнейшей учебе и будущей карьере, Российский союз молодежи (РСМ) при поддержке Рособрнадзора создал национальный клуб "Российские интеллектуальные ресурсы", рассказали РИА Новости организаторы и участники клуба.

По данным Рособрнадзора, за последние несколько лет количество стобалльников ЕГЭ заметно увеличилось. Так, в 2014 году их было около 3,7 тысячи, в этом году – уже 4,5 тысячи, причем 23 выпускника набрали 100 баллов сразу по трем предметам, поставив, таким образом, рекорд.

"Так называемые "стобалльники" в будущем должны стать интеллектуальной элитой нашей страны — именно для этих целей мы и создали клуб. Соответственно, необходимо создать для них стимулы остаться в России и развиваться здесь, ведь вопрос так называемой "утечки мозгов", когда молодые ученые и специалисты покидают пределы страны и работают за границей, пока остается для России актуальным", — сказал глава РСМ Павел Красноруцкий.

На данный момент клуб работает по четырем направлениям: "Общество", "Коммуникации", "Экономика" и "Технологии".

Как стать членом клуба

По словам Красноруцкого, сегодня членами клуба могут стать только те, кто сдал ЕГЭ на 100 баллов по одному или нескольким предметам. А с 2018 года уже планируется расширить состав клуба и допустить в него всех сдавших экзамен на 90 баллов и выше.

Как рассказала руководитель проекта Ульяна Леготина, сама процедура вступления в клуб довольно простая: нужно заполнить соответствующую заявку на сайте РСМ, а после проверки информации из анкеты, в том числе о результатах ЕГЭ, подтверждение о членстве придет на электронную почту.

"О существовании клуба меня оповестили в вузе, а потом, пройдя конкурсный отбор, я получила приглашение на форум стобалльников в Москве. Там собрали сто человек, чтобы определиться с форматом клуба и познакомить участников между собой, зажечь их общей идеей", — поделилась воспоминаниями студентка 2 курса Тульского государственного педагогического университета Мария Самчева.

Старт для профессионального роста

По словам руководителя проекта, членство в клубе помимо встреч с ведущими представителями коммерческого и государственного секторов дает возможность пройти практики и стажировки в компаниях-партнерах проекта. Кроме того, РСМ ведет так называемый реестр интеллектуальной молодежи для кадрового резерва. К концу текущего года организаторы проекта планируют включить в этот реестр не менее 2 тысяч человек.

"Как и многим людям, мне всегда хотелось найти свое призвание: участвовала во множестве волонтерских проектов, бралась за профессиональные стажировки. Но не находила дела, которое действительно помогло бы найти себя и ощутить значимость своих действий. К счастью, 100 баллов за ЕГЭ по русскому языку и прохождение отбора на участие в первом федеральном форуме "стобалльники – Российские интеллектуальные ресурсы" помогли мне найти дело, частью которого захотелось стать", — рассказала участница клуба, студентка философского факультета МГУ им. Ломоносова Ангелина Беседина.

Сейчас Беседина занимает должность модератора клуба, а также участвует в организации образовательных проектов, как, например, форум "Таврида" и Breakpoint. По ее словам, клуб заинтересовал ее возможностью найти единомышленников и "внести вклад в становление масштабного проекта". Она также отметила, что клуб помогает развивать не только профессиональные качества, но и личностные.

"В каждом городе есть советы студентов и всяческие объединения, но такой масштаб, как всероссийский клуб, помогает делиться самым разным опытом начинающих специалистов. Думаю, это правильно, когда вся Россия плечом к плечу идет к общей цели — развитию образования", — сказала студентка 2-го курса Тульского государственного педуниверситета Мария Самчева.

Впечатления стобалльников

Как рассказала стобалльница Елизавета Черникова, больше всего ее заинтересовало то, что на выпускников, которые отличились при сдаче ЕГЭ, решили обратить внимание. "Не могу сказать, что мне это не польстило и не

побудило меня вступить в клуб", — сказала она.

"Мы должны видеть в этом клубе не "магазин возможностей", а общее дело, развивая которое мы развиваемся сами", — считает участница клуба Ангелина Беседина.

Студентка политехнического университета Петра Великого Элиза Гумерова отметила, что клуб стобалльников расширяет не только интеллектуальные, но и дружественные границы каждого из участников.

"Помимо интересных знакомств и встреч с первыми лицами нашего государства в клубе стобалльников я обрела друзей, с которыми мы общаемся чуть ли не ежедневно", — сказала она.

Больше знаний

Помимо всего прочего специально для ребят, вошедших в состав клуба, проходят образовательные вебинары, семинары и форумы. Первый из них – Всероссийский форум стобалльников – прошел в ноябре 2016 года и собрал сто студентов из разных регионов страны, и в этом году традицию планируется продолжить. А ежемесячные образовательные вебинары для членов клуба, как правило, собирают до 1,5 тысячи человек.

"ЕГЭ является неким маячком, чтобы объединить нас, ну и отчасти показателем, что мы способны на активное участие в развитии интеллектуальных ресурсов России. В каком бы уголке России ты ни находился, интернет позволит быть всегда на связи с клубом: обсудить насущные проблемы, предложить свои пути решения, а сколько людей, столько и предложений. И всем нам есть чем поделиться, чтобы развивать наш клуб, наше образование", — рассказала Мария Самчева.

По ее словам, клуб стобалльников показал, насколько Россия огромна, и все участники клуба абсолютно разные, но, встретившись в Москве, пришли к общему видению дальнейшей работы клуба.

"Мне кажется, что скорее клуб помогает мне развиваться, а ЕГЭ — это только путь к вступлению. Клуб дает всем участникам огромные возможности развития научных, творческих и других инициатив. Мы находимся на связи вне зависимости от того, как далеко мы друг от друга", — рассказала студентка Института им. Пушкина Елизавета Черникова.

Слова студентов подтвердил и глава РСМ Павел Красноруцкий.

"Наша задача — показать участникам, что в России перед ними открыты все двери, что здесь можно и нужно делать карьеру, развиваться как профессионалу, реализовывать уникальные амбициозные проекты. Они должны почувствовать, что нужны стране и были готовы взять инициативу в свою руки и быть ответственным сначала за свою жизнь, а потом и за жизнь всей страны", — сказал он.