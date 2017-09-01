США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Навигатор абитуриента
В России

Стобалльники ЕГЭ объединяются в клуб всероссийского масштаба

12:0301.09.2017
0370
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВыпускникиВыпускники
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Каждый год растет число школьников, которым удалось набрать максимальное количество баллов ЕГЭ, а в 2017 году количество тех, кто получил 100 баллов сразу по трем предметам, стало рекордным. Чтобы помочь выпускникам-интеллектуалам в их дальнейшей учебе и будущей карьере, Российский союз молодежи (РСМ) при поддержке Рособрнадзора создал национальный клуб "Российские интеллектуальные ресурсы", рассказали РИА Новости организаторы и участники клуба.

Рубли. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Подмосковные педагоги получат 100 тысяч рублей за подготовку стобалльников
По данным Рособрнадзора, за последние несколько лет количество стобалльников ЕГЭ заметно увеличилось. Так, в 2014 году их было около 3,7 тысячи, в этом году – уже 4,5 тысячи, причем 23 выпускника набрали 100 баллов сразу по трем предметам, поставив, таким образом, рекорд.

"Так называемые "стобалльники" в будущем должны стать интеллектуальной элитой нашей страны — именно для этих целей мы и создали клуб. Соответственно, необходимо создать для них стимулы остаться в России и развиваться здесь, ведь вопрос так называемой "утечки мозгов", когда молодые ученые и специалисты покидают пределы страны и работают за границей, пока остается для России актуальным", — сказал глава РСМ Павел Красноруцкий.

На данный момент клуб работает по четырем направлениям: "Общество", "Коммуникации", "Экономика" и "Технологии".

Как стать членом клуба

ЕГЭ по русскому языку. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
На Ямале стобалльники по ЕГЭ получат премии в размере 20 тысяч рублей
По словам Красноруцкого, сегодня членами клуба могут стать только те, кто сдал ЕГЭ на 100 баллов по одному или нескольким предметам. А с 2018 года уже планируется расширить состав клуба и допустить в него всех сдавших экзамен на 90 баллов и выше.

Как рассказала руководитель проекта Ульяна Леготина, сама процедура вступления в клуб довольно простая: нужно заполнить соответствующую заявку на сайте РСМ, а после проверки информации из анкеты, в том числе о результатах ЕГЭ, подтверждение о членстве придет на электронную почту.

"О существовании клуба меня оповестили в вузе, а потом, пройдя конкурсный отбор, я получила приглашение на форум стобалльников в Москве. Там собрали сто человек, чтобы определиться с форматом клуба и познакомить участников между собой, зажечь их общей идеей", — поделилась воспоминаниями студентка 2 курса Тульского государственного педагогического университета Мария Самчева.

Старт для профессионального роста

Ректор Московского Государственного университета Виктор Садовничий. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Результаты ЕГЭ нужно учитывать при вручении медалей, заявил ректор МГУ
По словам руководителя проекта, членство в клубе помимо встреч с ведущими представителями коммерческого и государственного секторов дает возможность пройти практики и стажировки в компаниях-партнерах проекта. Кроме того, РСМ ведет так называемый реестр интеллектуальной молодежи для кадрового резерва. К концу текущего года организаторы проекта планируют включить в этот реестр не менее 2 тысяч человек.

"Как и многим людям, мне всегда хотелось найти свое призвание: участвовала во множестве волонтерских проектов, бралась за профессиональные стажировки. Но не находила дела, которое действительно помогло бы найти себя и ощутить значимость своих действий. К счастью, 100 баллов за ЕГЭ по русскому языку и прохождение отбора на участие в первом федеральном форуме "стобалльники – Российские интеллектуальные ресурсы" помогли мне найти дело, частью которого захотелось стать", — рассказала участница клуба, студентка философского факультета МГУ им. Ломоносова Ангелина Беседина.

Сейчас Беседина занимает должность модератора клуба, а также участвует в организации образовательных проектов, как, например, форум "Таврида" и Breakpoint. По ее словам, клуб заинтересовал ее возможностью найти единомышленников и "внести вклад в становление масштабного проекта". Она также отметила, что клуб помогает развивать не только профессиональные качества, но и личностные.

"В каждом городе есть советы студентов и всяческие объединения, но такой масштаб, как всероссийский клуб, помогает делиться самым разным опытом начинающих специалистов. Думаю, это правильно, когда вся Россия плечом к плечу идет к общей цели — развитию образования", — сказала студентка 2-го курса Тульского государственного педуниверситета Мария Самчева.

Впечатления стобалльников

Как рассказала стобалльница Елизавета Черникова, больше всего ее заинтересовало то, что на выпускников, которые отличились при сдаче ЕГЭ, решили обратить внимание. "Не могу сказать, что мне это не польстило и не 

Всероссийская акция Единый день сдачи ЕГЭ родителями в России
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Рособрнадзор проанализировал все предложения о совершенствовании ЕГЭ
побудило меня вступить в клуб", — сказала она.

"Мы должны видеть в этом клубе не "магазин возможностей", а общее дело, развивая которое мы развиваемся сами", — считает участница клуба Ангелина Беседина.

Студентка политехнического университета Петра Великого Элиза Гумерова отметила, что клуб стобалльников расширяет не только интеллектуальные, но и дружественные границы каждого из участников.

"Помимо интересных знакомств и встреч с первыми лицами нашего государства в клубе стобалльников я обрела друзей, с которыми мы общаемся чуть ли не ежедневно", — сказала она.

Больше знаний

Помимо всего прочего специально для ребят, вошедших в состав клуба, проходят образовательные вебинары, семинары и форумы. Первый из них – Всероссийский форум стобалльников – прошел в ноябре 2016 года и собрал сто студентов из разных регионов страны, и в этом году традицию планируется продолжить. А ежемесячные образовательные вебинары для членов клуба, как правило, собирают до 1,5 тысячи человек.

И.о. проректора по научной работе и информатизации Российского государственного педагогического университета им. А.И.Герцена (г. Санкт-Петербург) Михаил Пучков
© Фото : Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена
Эксперт: качественное образование смогут получить дети из любого региона
"ЕГЭ является неким маячком, чтобы объединить нас, ну и отчасти показателем, что мы способны на активное участие в развитии интеллектуальных ресурсов России. В каком бы уголке России ты ни находился, интернет позволит быть всегда на связи с клубом: обсудить насущные проблемы, предложить свои пути решения, а сколько людей, столько и предложений. И всем нам есть чем поделиться, чтобы развивать наш клуб, наше образование", — рассказала Мария Самчева.

По ее словам, клуб стобалльников показал, насколько Россия огромна, и все участники клуба абсолютно разные, но, встретившись в Москве, пришли к общему видению дальнейшей работы клуба.

"Мне кажется, что скорее клуб помогает мне развиваться, а ЕГЭ — это только путь к вступлению. Клуб дает всем участникам огромные возможности развития научных, творческих и других инициатив. Мы находимся на связи вне зависимости от того, как далеко мы друг от друга", — рассказала студентка Института им. Пушкина Елизавета Черникова.

Слова студентов подтвердил и глава РСМ Павел Красноруцкий.

"Наша задача — показать участникам, что в России перед ними открыты все двери, что здесь можно и нужно делать карьеру, развиваться как профессионалу, реализовывать уникальные амбициозные проекты. Они должны почувствовать, что нужны стране и были готовы взять инициативу в свою руки и быть ответственным сначала за свою жизнь, а потом и за жизнь всей страны", — сказал он.

Комментировать
В России
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена