Васильева: почти 60% девятиклассников в 2017 году решили пойти в техникумы

Конкурс среди студентов профессиональных колледжей по специальностям Сварщик и Столяр

Конкурс среди студентов профессиональных колледжей по специальностям Сварщик и Столяр

ГОРКИ, 28 авг — РИА Новости. Почти 60% девятиклассников в 2017 году решили продолжить обучение в техникумах и колледжах, выбрав рабочие специальности, сообщила глава Минобрнауки Ольга Васильева на заседании правительства в понедельник.

"В этом году 59% выпускников девятых классов выбрали продолжение обучения в средне-профессиональных учебных заведениях и избрали рабочие специальности, что очень важно", — сказала Васильева.

Ранее Васильева сообщала, что считает необходимым развивать систему профессиональных образовательных учреждений, прежде всего, для приоритетных отраслей экономики.