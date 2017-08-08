Ректор МПГУ: выбор педагогических специальностей стал более осознанным

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Выпускники школ стали более осознанно поступать в вузы на педагогические специальности, а проходной балл на специальность "учитель русского языка и литературы" составил 272 балла, рассказал ректор вуза Алексей Лубков на пресс-конференции, посвященной итогам приемной кампании в 2017 году.

"В этом году к нам в университет по сравнению с прошлым годом пришли уже сориентированные абитуриенты. Первое и главное отличие, если сравнить с прошлыми годами, сегодня абитуриент, который приходит к нам в МПГУ, он приносит подлинники своих аттестатов. И сегодня их число — 25-30%. То есть четверть-треть уже ориентированы на педагогическое образование", — сказал Лубков.

Он отметил, что такая тенденция наметилась за последний год благодаря усилиям Минобрнауки.