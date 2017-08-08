Эксперт: приемные кампании пережили "самую глубокую демографическую яму"

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. В 2017 году число выпускников школ по сравнению с 2005 годом сократилось практически вдвое, заявила проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при правительстве РФ Светлана Брюховецкая.

"В 2017 году наблюдается самая глубокая демографическая яма. Выпускников России 716 тысяч. По сравнению с 2005 годом понижение практически в два раза, было миллион 319 тысяч", — сказала Брюховецкая на пресс-конференции, посвященной итогам приемной кампании-2017.

По ее словам, на этом фоне "такие хорошие успехи приемных кампаний в вузах, конечно, могут нам сказать о том, что, наверно, эксперименты с образованием имеют какой-то результат в виде хороших выпускников-школьников, которые показывают серьезные успехи не только в России, но и на мировой арене".

Основной период ЕГЭ-2017 проходил с 29 мая по 1 июля. По данным Рособрнадзора, в экзаменах приняли участие около 703 тысяч человек, из них около 617 тысяч человек — выпускники текущего года. Экзамены прошли во всех субъектах РФ, а также в 52 странах за рубежом.