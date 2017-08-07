Минобрнауки утвердит дорожную карту по экспорту российского образования

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Министерство образования и науки утвердит дорожную карту по совершенствованию экспорта российского образования, сообщила пресс-служба Минобрнауки со ссылкой на международный департамент ведомства.

"Подготовлен сводный план приоритетного проекта, разработана дорожная карта по совершенствованию нормативной правовой базы в части экспорта российского образования. В середине августа планируется ее утверждение", — говорится в сообщении.

Приоритетный проект "Экспорт образования", курируемый Минобрнауки РФ, реализуется с мая 2017 года по ноябрь 2025 года включительно. Ключевая цель проекта – повысить привлекательность и конкурентоспособность российского образования на международном рынке образовательных услуг и таким образом нарастить несырьевой экспорт РФ. Как отметили в Минобрнауки, реализация приоритетного проекта должна повысить привлекательность российских образовательных программ для иностранных граждан, улучшить условия их пребывания в период обучения на территории России, а также повысить узнаваемость и статус бренда российского образования на международном образовательном рынке.

"В рамках реализации проекта предстоит развивать новые формы совместных образовательных программ и программ на английском языке, развивать онлайн-образование для иностранцев, образовательные туристические маршруты и летние программы обучения для иностранцев, а также создать единый интернет-навигатор по российской системе образования", — говорится в сообщении.

Кроме того, предстоит усилить продвижение бренда российского образования за рубежом через каналы российских загранпредставительств и ведущих СМИ, а также организовать консолидированное представление российских вузов на международных выставках.

В результате реализации проекта Минобрнауки ожидает, что количество иностранных студентов, которые обучаются по очной форме в российских вузах, вырастет с 220 тысяч человек в 2017 году до 710 тысяч к 2025 году, а количество иностранных слушателей онлайн-курсов российских образовательных организаций – с 1,1 миллиона человек до 3,5 миллионов. Количество иностранных школьников, прошедших обучение по программам дополнительного образования, по расчетам ведомства, должно вырасти к 2025 году по сравнению с 2016 годом вдвое.