Ямбург: предоставление инвалидам права поступать по квоте в 5 вузов гуманно

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Решение предоставить абитуриентам с инвалидностью возможность поступать по квоте сразу в пять вузов – гуманно; такие выпускники имеют огромную мотивацию и сдают экзамены не хуже других, рассказал РИА Новости заслуженный учитель РФ, академик РАО Евгений Ямбург.

Ранее "Известия" сообщали, что абитуриентам с инвалидностью, поступающим в вузы по квоте, предоставят те же возможности, которые есть у остальных претендентов. Они смогут подавать документы сразу в пять вузов на три специальности в каждом. Поправки в соответствующую статью закона "Об образовании" уже внесены в Госдуму. Сейчас в статье 71 закона "Об образовании" говорится, что граждане могут воспользоваться особыми правами, "подав по своему выбору заявление о приеме в одну образовательную организацию высшего образования на одну образовательную программу".

"Если это будет сделано, по-моему, это замечательно, потому что это гуманно, это по-человечески, это нормально абсолютно. Я это знаю не понаслышке, потому что работаю в том числе с детьми с очень тяжелыми онкологическими заболеваниями на базе клиник. И они не хуже других, мотивация огромная, они поступают и благодаря целому ряду усилий сейчас они сдают и ЕГЭ, и ГИА. И это дает свои плоды очень позитивные, и я могу только поприветствовать это все", – сказал Ямбург.

Он рассказал, что ребята с ограниченными возможностями, с которыми он в частности работает в московских клиниках, если решают продолжать свое обучение в вузе, то почти все из них поступают.

"Если они сдают (экзамены), то фактически 100% поступают. Многие вузы даже не знают, что они инвалиды, некоторые даже скрывают ребята, то есть они просто высокие баллы набирают по ЕГЭ и проходят", — сказал он.