Рособрнадзор напомнил выпускникам о возможности пересдать ЕГЭ в сентябре

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Рособрнадзор напомнил выпускникам, не сдавшим ЕГЭ в основной период 2017 года, о возможности пересдать обязательные предметы в сентябре, сообщила пресс-служба ведомства.

"Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки напоминает о сроках подачи заявлений на участие в едином государственном экзамене в сентябрьские сроки. Согласно единому расписанию ЕГЭ и ГВЭ (государственный выпускной экзамен) в сентябрьские сроки будут проведены по двум предметам – математике базового уровня и русскому языку", — говорится в сообщении.

Принять участие в экзаменах в сентябре имеют право обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию после 11 класса, либо получившие неудовлетворительный результат по одному или обоим обязательным предметам.

В ведомстве сообщили, что приём заявлений на участие в ЕГЭ в сентябре осуществляется с 7 по 21 августа включительно.

ЕГЭ по русскому языку можно будет написать 5 сентября, по базовой математике — 8 сентября, а также 16 сентября предусмотрен день для сдачи обоих обязательных предметов.