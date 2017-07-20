Конкурс абитуриентов в Высшее танковое училище достиг рекордных показателей

САМАРА, 20 июл — РИА Новости. Конкурс абитуриентов в Высшее танковое училище России достиг рекордных показателей, сообщает пресс-служба ЦВО.

"В Казанском высшем танковом командном училище отметили рекордный конкурс абитуриентов, желающих получить высшее образование и стать офицерами танковых подразделений", — говорится в сообщении.

Как отметили ЦВО, в этом году в училище были приняты более 700 личных дел абитуриентов, конкурс составил семь человек на одно место.

По информации пресс-службы Центрального военного округа, все кандидаты, которые прибыли в училище, представили результат ЕГЭ по математике, русскому языку и обществознанию. Во время внутреннего отбора они прошли углубленное медицинское обследование, сдали зачеты по физической подготовке и на этой неделе пишут тесты на профессионально-психологическую пригодность.

Казанское высшее танковое командное училище является одним из старейших вузов России и единственное учебное заведение в стране, где готовят офицеров для танковых подразделений Вооруженных сил РФ. Оно ведет свою историю с 1 сентября 1866 года. В этом году вуз вернул себе историческое наименование – Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище – и получил самостоятельность (с 2012 по 2017 год вуз являлся филиалом ВУНЦ ВВС "ВВА").

Более 50 выпускников училища удостоены звания Героя Советского Союза и Российской Федерации, свыше 250 выпускников получили высшие офицерские звания.