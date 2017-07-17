Выпускники МГППУ: как сложилась карьера?

Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) по праву считается высшим учебным заведением, в котором представлены все основные отрасли современной психологической науки. Разделяют ли это экспертное мнение выпускники университета разных лет? Как отразились годы, проведенные в студенческих аудиториях, на их карьере и личных успехах? Об этом они рассказали корреспонденту РИА Новости.

"Наши психологи не боятся детей"

Выпускник 2007 года факультета психологии образования МГППУ Александр Князев, проработав два года психологом в Городском психолого-педагогическом центре Департамента образования города Москвы, занял позицию руководителя, а затем директора психологической службы Центра. В этой должности ему доводится часто встречаться с выпускниками столичных вузов.

"Специалиста, получившего диплом МГППУ, видно сразу, – сообщил Александр. – Он практикоориентирован, умеет наладить коммуникацию, не боится детей".

Как Муза нашла себя в психологии

Муза Конина поменяла несколько профессий и два института, прежде чем пришла на факультет консультативной и клинической психологии МГППУ. Здесь она нашла дело своей жизни.

"В течение пяти лет учебы у нас было очень много практики", – рассказала выпускница.

Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков имени Г.Е. Сухаревой, где сейчас работает Муза, является одной из многочисленных клинических баз МГППУ, пояснила собеседница агентства.

Каждому свой проект

Елена Подъяблонская и Анжелика Васильева вместе поступили в свое время на факультет государственного и муниципального управления. В вузе Елена вела социальный проект, направленный на помощь пожилым людям и одиноким столичным пенсионерам. В свою очередь Анжелика в рамках своего проекта содействовала трудоустройству молодежи с высшим образованием.

Бывших сокурсниц и сегодня связывает общее увлечение и дело – педагогика. Анжелика преподает на факультете государственного и муниципального управления МГППУ психологию и конфликтологию, а Елена – государствоведение и демографию.

Яндекс нам по-силам

Роман Голов, закончив факультет информационных технологий по специальности "Математическое обеспечение и администрирование информационных систем", получил приглашение на работу в российскую транснациональную компанию "Яндекс". И воспользовался им, посчитав его уникальным.

Сейчас на позиции штатного сотрудника Роман занимается разработкой мобильных приложений компании и их поддержкой.

О студенческих годах он вспоминает с добрым чувством. Отметив, что первоначально планировал продолжать учебу в магистратуре, Роман добавил, что о сделанном выборе не жалеет. "Во-первых, в "Яндекс" я работаю по специальности, полученной в университете. А главное то, что занимаюсь любимым делом", – пояснил он.

"Университет предоставляет очень ценные возможности активным студентам", – рассказал он РИА Новости. Проводятся как внутренние, так и внешние выставки, в которые вовлечены разные факультеты. В одной из них, Всероссийской выставке научно-технического творчества молодежи (НТТМ), Роман, будучи студентом, принимал участие со своим проектом – приложением для распознавания денежных купюр.

Студентам с ограниченными возможностями здоровья, к числу которых принадлежит Роман, по его словам, в вузе "оказывается всяческая поддержка". "В том числе, ее нам обеспечивают в связи с необходимостью перевода учебных пособий на язык Брайля. Но и по другим ежедневным острым вопросам", – полагает выпускник.

Университет для неравнодушных людей

Наталью Лыкову с МГППУ связывают 15 лет жизни. "Здесь я учусь, работаю и уже чуть ли не живу", – отметила она.

Завершив обучение на факультете клинической и специальной психологии, она проработала несколько лет в коррекционной школе для детей с интеллектуальными нарушениями. Но связи с альма-матер не теряла.

"Меня пригласили в МГППУ преподавать такие дисциплины как специальная психология и психодиагностика детей с нарушениями развития", – рассказала Наталья.

Среди проектов, в которых участвуют она и ее коллеги по вузу, значится ежегодный фестиваль "Кино без барьеров", где студенты выступают волонтерами. "В число наших традиционных мероприятий входит и уникальный интеграционный фестиваль "Про театр", и Всемирный день инвалида, и многие другие праздники, объединяющие людей", – добавила Наталья.

МГППУ это университет для неравнодушных педагогов и студентов, выразила уверенность спикер. "Когда я пришла учиться, это неравнодушие было разлито в воздухе. Так что сегодня я передаю его уже своим ученикам", – подчеркнула она.



