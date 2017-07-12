Рособрнадзор приостановил аккредитацию МИТРО

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Рособрнадзор полностью приостановил государственную аккредитацию Московского института телевидения и радиовещания "Останкино" (МИТРО), уведомление вуза об устранении им нарушений находится на рассмотрении, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования "Московский институт телевидения и радиовещания "Останкино" имеет действующую лицензию. 11 мая 2017 года у вуза была полностью приостановлена государственная аккредитация. Уведомление от вуза об устранении выявленных несоответствий содержания и качества подготовки обучающихся федеральным государственным образовательным стандартам получено и в настоящее время находится на рассмотрении Рособрнадзора", — говорится в сообщении ведомства, поступившем в РИА Новости.

Комментарий самого вуза РИА Новости пока получить не удалось.

МИТРО – высшее учебное заведение по подготовке специалистов в области телевидения, радио, кино, рекламного бизнеса. Вуз готовит специалистов для работы во всех сферах современного телерадиопроизводства.