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Черникова: шутка про принтер, печатающий сам себя, перестала быть шуткой

15:3612.07.2017
(обновлено: 15:41 12.07.2017)
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© Фото предоставлено пресс-службой НИТУ «МИСиС»Ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина ЧерниковаРектор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова
© Фото предоставлено пресс-службой НИТУ «МИСиС»

Ректор НИТУ "МИСиС" Алевтина Черникова в интервью РИА Новости рассказала о новой магистерской программе в области цифрового производства.

‒ НИТУ "МИСиС" стал первым вузом, который запустил в России магистерскую программу в области цифрового производства. В чем уникальность этой программы? И как, собственно, на нее поступить?

‒ Магистерская программа разработана и  реализуется на базе кафедры металловедения цветных металлов и лаборатории ФабЛаб НИТУ "МИСиС". Стоит заметить, что это единственный в России ФабЛаб, сертифицированный MIT (Massachusetts Institute of Technology, США). Изначально лаборатория создавалась для того, чтобы работать с одаренными школьниками и студентами первых двух курсов. Но очень скоро мы поняли, что наших компетенций вполне достаточно для магистерского уровня.

Вузы России: навигатор абитуриента - 2017
© Инфографика
Вузы России: навигатор абитуриента - 2017
Программа "Технологии и материалы цифрового производства" была разработана совместно с университетом Каталонии (Барселона), где находится одна из самых продвинутых и оснащенных на сегодняшний день лабораторий проекта ФабЛаб в мире.

Первый набор на программу состоялся в 2015 году, в июне 2017 года "цифровые" магистранты защищали свои магистерские диссертации. Процесс обучения строится на принципах проектного подхода "задумай — спроектируй – реализуй — управляй", активно применяемых в НИТУ "МИСиС" на всех уровнях образования. Как результат обязательного выпускного экзамена студенты представляют собственный проект – спроектированное и изготовленное функциональное устройство. Это очень яркие и интересные работы. В качестве примера — уникальная фара для мотоцикла, способная освещать дорогу в темноте пучком света углом в 120 градусов, или система распознавания лиц, созданная на основе нейронных сетей.

Что касается поступления, то в 2017 году в рамках контрольных цифр приема под эту программу выделено 20 бюджетных мест. Мы сознательно не увеличиваем количество, поскольку программа является максимально гибкой и строится с учетом индивидуального подхода к каждому обучающемуся.

‒ Кого вы хотите видеть в числе таких "эксклюзивных" магистрантов? Какие навыки получат эти люди "на выходе"?

НИТУ «МИСиС»
© Пресс-служба НИТУ «МИСиС»
Исследователи НИТУ «МИСиС» вошли в список самых цитируемых ученых мира
‒ Мы ждем сильных выпускников бакалаврских программ технических университетов, имеющих интерес к инженерным наукам и прочные знания в области физики, химии, математики и информатики. На основе фундаментальной подготовки мы выстраиваем индивидуальные образовательные траектории и развиваем интерес к техническому творчеству. Из университета выйдут специалисты, способные интегрировать компетенции из разных областей знаний для вывода на рынок новых высокотехнологичных продуктов. Выпускники этой программы ‒ инженеры будущего.

‒ Где магистранты будут проходить практику?

‒ Особенностью программы является то, что студенты самостоятельно работают над проектами в лаборатории цифрового производства, осваивая современное оборудование, технологии и материалы. К образовательному процессу привлекаются международные эксперты — университетские преподаватели, совмещающие педагогическую практику с работой в сферах дизайна, архитектуры, компьютерного моделирования. Среди таких экспертов можно назвать маэстро архитектурного дизайна Джузеппе Фаллакара, профессора Политехнического университета Бари (Италия), Дженнифер Аствуд, руководителя программы по промышленному дизайну в университете штата Висконсин (США).

Инжиниринговый центр прототипирования высокой сложности МИСИС
© РИА Новости / Евгений Биятов
Студенты опорных техвузов смогут обучаться в инжиниринговом центре МИСиС
В конце июня 2017 года в НИТУ "МИСиС" открылся Инжиниринговый центр прототипирования высокой сложности "Кинетика". Он также станет производственной площадкой для прохождения практики студентов магистратуры.

‒ Каков ваш прогноз относительно трудоустройства выпускников в будущем?

‒ У каждого университета, претендующего на роль ведущего — две глобальные цели: формирование собственной научно-образовательной повестки и ответы на вызовы времени, запросы бизнес-сообщества, для решения которых наш университет тесно взаимодействует с деловыми партнерами. Уже сейчас наши выпускники имеют несколько предложений о трудоустройстве. Так, разработанный нашей магистранткой проект автоматизированного модуля для выращивания растений уже попал в бизнес-акселератор Bayer. Другой выпускник работает в стартапе по проектированию малых и микрокоптеров.

Участие в стартапах является очень показательным примером создания на базе студенческих научных разработок малых инновационных предприятий. В свое время студенты из нашего конструкторского бюро рассчитали математическую модель олимпийского факела для зимней Олимпиады в Сочи. Разработкой дизайна факела руководил промышленный дизайнер с мировым именем Владимир Пирожков, который возглавил уже упомянутый Инжиниринговый центр прототипирования высокой сложности НИТУ "МИСиС" "Кинетика".

Компактный мюонный соленоид (CMS)
© AFP 2017 / Richars Juillard
В МИСиС откроется лаборатория, которая примет участие в экспериментах ЦЕРН
Впоследствии  эти студенты создали собственное малое инновационное предприятие Karfidov Lab, которое вывело на рынок такие новые продукты, как кофемашина для автомобиля; шприц, позволяющий человеку без медицинского образования легко сделать инъекцию. Сейчас у Karfidov Lab есть и большие проекты, которые они выполняют наравне с крупными научными и промышленными организациями.

Таких примеров, когда увлеченные молодые люди показывают удивительные результаты по созданию новых продуктов, много. Они четко осознают глобальные национальные вызовы, стоящие пред обществом, умеют работать в междисциплинарных проектах. Мир настолько быстро меняется, что мы просто обязаны заглядывать в будущее, чтобы готовить специалистов, которые будут востребованы завтра.

‒ Как вы оцениваете материальное оснащение лаборатории? Оно соответствует мировым стандартам? Сколько стоило это оборудование?

‒ В 2012 году мы создали лабораторию цифрового производства. Первоначальные затраты составили 150 тысяч долларов. Это позволило оснастить ФабЛаб основным комплектом цифрового оборудования: фрезерным станком с большим рабочим полем, устройством лазерной резки, прецизионным настольным фрезерным станоком, 3D-принтером, режущим плоттером. Ежегодно мы развиваем инфраструктуру ФабЛаб, приобретая самое современное оборудование.

‒ Какие конкретные проекты уже реализованы на базе ФабЛаб?

‒ Деятельность ФабЛаб протекает в различных форматах. ФабЛаб является идеологом и организатором множества мероприятий для детей и взрослых. В первую очередь, это образовательные проекты для московских школьников — ФабЛаб активно участвует в многочисленных профнавигационных мероприятиях, предоставляя старшеклассникам возможность обучиться цифровому производству и мейкерству.

Следующий уровень, о котором мы уже подробно говорили – работа со студентами. Магистранты НИТУ "МИСиС" регулярно посещают FabLabы в Европе и Америке, наш ФабЛаб принимает на практику коллег из лабораторий цифрового производства по всему миру. Раз в неделю ФабЛаб открывает свои двери для жителей столицы — любой желающий может прийти и воплотить свою идею в жизнь.  Наконец, второй год подряд наш ФабЛаб является организатором Maker’s Faire – международного фестиваля, собирающего инженеров-конструкторов, художников, ученых и просто талантливых и любознательных людей, которые делятся с окружающими своим творчеством.

Что касается реализации конкретных проектов, их множество: от классических гравюр М. Эшера, материализованных с помощью лазера и акрила, до абажуров для диодных ламп из гофрированного картона; от "маленького дома" – прототипа функционального сооружения, изготовленного с помощью цифровой машины, до "дерева креативности", в котором воспроизведены очень сложные элементы неправильной формы. Последний проект реализован ФабЛаб под руководством профессора Фаллакара, который уже не в первый раз приезжает в НИТУ "МИСиС" для чтения лекций, проведения мастер-классов и совместной работы со студентами магистратуры.

‒ Фактически речь идет о том, что граница между информацией и материей размывается. На ваш взгляд, к чему это приведет?

— Сегодня мы находимся внутри новой технологической революции — цифровой. Первым толчком изменений стало развитие компьютеров, новую волну технологических сдвигов ознаменовали прорывы в вычислениях, коммуникациях и интернет. Все это привело к радикальной демократизации получения, хранения, обработки и передачи информации. Цифровые технологии становятся не только промышленными, но и персонифицированными.

Именно так меняется наш мир, так меняется наша жизнь. Например, на повестке дня очень важные для всей планеты вещи: безотходное производство и ресурсосбережение. Раньше, чтобы создать деталь, нам приходилось отсекать все лишнее, получая отходы. Сейчас развивается технология "выращивания изделий". Думаю, что в будущем смена парадигм будет происходить еще динамичнее. Поэтому мы должны не только отвечать на запросы промышленности, но и опережать их, чтобы готовить кадры для профессий будущего.

- Действительно, шутка про то, что 3D принтер напечатает сам себя, перестала быть смешной.

— Это уже не шутка, а реальность. У нас вместе с MIT есть проект "Машины делают машины". Роботы уже воспроизводят сами себя. Более того, сегодня становятся реальностью лаборатории по воспроизводству человеческих органов с помощью 3D-технологий. Подчас нам кажется это фантастикой, поскольку пока для нас это непривычно, но такие примеры есть уже сегодня.

- Россия не будет отставать в плане развития цифровых технологий?

— Это будет зависеть от нас: насколько мы сами готовы быть вовлеченными в этот процесс, как мы сумеем подготовить наших сегодняшних детей к завтрашнему дню с его новыми вызовами.

Мы в обязательном порядке должны дать им такую профессиональную подготовку, такие знания, навыки и компетенции, с которыми они окажутся конкурентоспособными на глобальном рынке труда. Мир вокруг нас меняется, меняются технологии производства, причем очень быстро. Уже невозможно, как раньше, много лет довольствоваться объемом знаний, когда-то полученным в вузе. Сегодня приходится учиться непрерывно.

В современном быстроменяющемся мире специалист, востребованный на рынке труда, должен быстро адаптироваться, масштабно оценивать ситуацию, уметь принимать решения в стрессовой ситуации, одним словом, делать то, что не в состоянии сделать робот. А также обладать навыками к самостоятельному обучению и постоянному самообразованию. Поэтому нам необходимо не только обучить студентов базовым знаниям, но и помочь каждому максимально раскрыть творческий потенциал, без которого невозможна успешная карьера в современной компании.

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