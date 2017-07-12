Черникова: шутка про принтер, печатающий сам себя, перестала быть шуткой

Ректор НИТУ "МИСиС" Алевтина Черникова в интервью РИА Новости рассказала о новой магистерской программе в области цифрового производства.

‒ НИТУ "МИСиС" стал первым вузом, который запустил в России магистерскую программу в области цифрового производства. В чем уникальность этой программы? И как, собственно, на нее поступить?

‒ Магистерская программа разработана и реализуется на базе кафедры металловедения цветных металлов и лаборатории ФабЛаб НИТУ "МИСиС". Стоит заметить, что это единственный в России ФабЛаб, сертифицированный MIT (Massachusetts Institute of Technology, США). Изначально лаборатория создавалась для того, чтобы работать с одаренными школьниками и студентами первых двух курсов. Но очень скоро мы поняли, что наших компетенций вполне достаточно для магистерского уровня.

Программа "Технологии и материалы цифрового производства" была разработана совместно с университетом Каталонии (Барселона), где находится одна из самых продвинутых и оснащенных на сегодняшний день лабораторий проекта ФабЛаб в мире.

Первый набор на программу состоялся в 2015 году, в июне 2017 года "цифровые" магистранты защищали свои магистерские диссертации. Процесс обучения строится на принципах проектного подхода "задумай — спроектируй – реализуй — управляй", активно применяемых в НИТУ "МИСиС" на всех уровнях образования. Как результат обязательного выпускного экзамена студенты представляют собственный проект – спроектированное и изготовленное функциональное устройство. Это очень яркие и интересные работы. В качестве примера — уникальная фара для мотоцикла, способная освещать дорогу в темноте пучком света углом в 120 градусов, или система распознавания лиц, созданная на основе нейронных сетей.

Что касается поступления, то в 2017 году в рамках контрольных цифр приема под эту программу выделено 20 бюджетных мест. Мы сознательно не увеличиваем количество, поскольку программа является максимально гибкой и строится с учетом индивидуального подхода к каждому обучающемуся.

‒ Кого вы хотите видеть в числе таких "эксклюзивных" магистрантов? Какие навыки получат эти люди "на выходе"?

‒ Мы ждем сильных выпускников бакалаврских программ технических университетов, имеющих интерес к инженерным наукам и прочные знания в области физики, химии, математики и информатики. На основе фундаментальной подготовки мы выстраиваем индивидуальные образовательные траектории и развиваем интерес к техническому творчеству. Из университета выйдут специалисты, способные интегрировать компетенции из разных областей знаний для вывода на рынок новых высокотехнологичных продуктов. Выпускники этой программы ‒ инженеры будущего.

‒ Где магистранты будут проходить практику?

‒ Особенностью программы является то, что студенты самостоятельно работают над проектами в лаборатории цифрового производства, осваивая современное оборудование, технологии и материалы. К образовательному процессу привлекаются международные эксперты — университетские преподаватели, совмещающие педагогическую практику с работой в сферах дизайна, архитектуры, компьютерного моделирования. Среди таких экспертов можно назвать маэстро архитектурного дизайна Джузеппе Фаллакара, профессора Политехнического университета Бари (Италия), Дженнифер Аствуд, руководителя программы по промышленному дизайну в университете штата Висконсин (США).

В конце июня 2017 года в НИТУ "МИСиС" открылся Инжиниринговый центр прототипирования высокой сложности "Кинетика". Он также станет производственной площадкой для прохождения практики студентов магистратуры.

‒ Каков ваш прогноз относительно трудоустройства выпускников в будущем?

‒ У каждого университета, претендующего на роль ведущего — две глобальные цели: формирование собственной научно-образовательной повестки и ответы на вызовы времени, запросы бизнес-сообщества, для решения которых наш университет тесно взаимодействует с деловыми партнерами. Уже сейчас наши выпускники имеют несколько предложений о трудоустройстве. Так, разработанный нашей магистранткой проект автоматизированного модуля для выращивания растений уже попал в бизнес-акселератор Bayer. Другой выпускник работает в стартапе по проектированию малых и микрокоптеров.

Участие в стартапах является очень показательным примером создания на базе студенческих научных разработок малых инновационных предприятий. В свое время студенты из нашего конструкторского бюро рассчитали математическую модель олимпийского факела для зимней Олимпиады в Сочи. Разработкой дизайна факела руководил промышленный дизайнер с мировым именем Владимир Пирожков, который возглавил уже упомянутый Инжиниринговый центр прототипирования высокой сложности НИТУ "МИСиС" "Кинетика".

Впоследствии эти студенты создали собственное малое инновационное предприятие Karfidov Lab, которое вывело на рынок такие новые продукты, как кофемашина для автомобиля; шприц, позволяющий человеку без медицинского образования легко сделать инъекцию. Сейчас у Karfidov Lab есть и большие проекты, которые они выполняют наравне с крупными научными и промышленными организациями.

Таких примеров, когда увлеченные молодые люди показывают удивительные результаты по созданию новых продуктов, много. Они четко осознают глобальные национальные вызовы, стоящие пред обществом, умеют работать в междисциплинарных проектах. Мир настолько быстро меняется, что мы просто обязаны заглядывать в будущее, чтобы готовить специалистов, которые будут востребованы завтра.

‒ Как вы оцениваете материальное оснащение лаборатории? Оно соответствует мировым стандартам? Сколько стоило это оборудование?

‒ В 2012 году мы создали лабораторию цифрового производства. Первоначальные затраты составили 150 тысяч долларов. Это позволило оснастить ФабЛаб основным комплектом цифрового оборудования: фрезерным станком с большим рабочим полем, устройством лазерной резки, прецизионным настольным фрезерным станоком, 3D-принтером, режущим плоттером. Ежегодно мы развиваем инфраструктуру ФабЛаб, приобретая самое современное оборудование.

‒ Какие конкретные проекты уже реализованы на базе ФабЛаб?

‒ Деятельность ФабЛаб протекает в различных форматах. ФабЛаб является идеологом и организатором множества мероприятий для детей и взрослых. В первую очередь, это образовательные проекты для московских школьников — ФабЛаб активно участвует в многочисленных профнавигационных мероприятиях, предоставляя старшеклассникам возможность обучиться цифровому производству и мейкерству.

Следующий уровень, о котором мы уже подробно говорили – работа со студентами. Магистранты НИТУ "МИСиС" регулярно посещают FabLabы в Европе и Америке, наш ФабЛаб принимает на практику коллег из лабораторий цифрового производства по всему миру. Раз в неделю ФабЛаб открывает свои двери для жителей столицы — любой желающий может прийти и воплотить свою идею в жизнь. Наконец, второй год подряд наш ФабЛаб является организатором Maker’s Faire – международного фестиваля, собирающего инженеров-конструкторов, художников, ученых и просто талантливых и любознательных людей, которые делятся с окружающими своим творчеством.

Что касается реализации конкретных проектов, их множество: от классических гравюр М. Эшера, материализованных с помощью лазера и акрила, до абажуров для диодных ламп из гофрированного картона; от "маленького дома" – прототипа функционального сооружения, изготовленного с помощью цифровой машины, до "дерева креативности", в котором воспроизведены очень сложные элементы неправильной формы. Последний проект реализован ФабЛаб под руководством профессора Фаллакара, который уже не в первый раз приезжает в НИТУ "МИСиС" для чтения лекций, проведения мастер-классов и совместной работы со студентами магистратуры.

‒ Фактически речь идет о том, что граница между информацией и материей размывается. На ваш взгляд, к чему это приведет?

— Сегодня мы находимся внутри новой технологической революции — цифровой. Первым толчком изменений стало развитие компьютеров, новую волну технологических сдвигов ознаменовали прорывы в вычислениях, коммуникациях и интернет. Все это привело к радикальной демократизации получения, хранения, обработки и передачи информации. Цифровые технологии становятся не только промышленными, но и персонифицированными.

Именно так меняется наш мир, так меняется наша жизнь. Например, на повестке дня очень важные для всей планеты вещи: безотходное производство и ресурсосбережение. Раньше, чтобы создать деталь, нам приходилось отсекать все лишнее, получая отходы. Сейчас развивается технология "выращивания изделий". Думаю, что в будущем смена парадигм будет происходить еще динамичнее. Поэтому мы должны не только отвечать на запросы промышленности, но и опережать их, чтобы готовить кадры для профессий будущего.

- Действительно, шутка про то, что 3D принтер напечатает сам себя, перестала быть смешной.

— Это уже не шутка, а реальность. У нас вместе с MIT есть проект "Машины делают машины". Роботы уже воспроизводят сами себя. Более того, сегодня становятся реальностью лаборатории по воспроизводству человеческих органов с помощью 3D-технологий. Подчас нам кажется это фантастикой, поскольку пока для нас это непривычно, но такие примеры есть уже сегодня.

- Россия не будет отставать в плане развития цифровых технологий?

— Это будет зависеть от нас: насколько мы сами готовы быть вовлеченными в этот процесс, как мы сумеем подготовить наших сегодняшних детей к завтрашнему дню с его новыми вызовами.

Мы в обязательном порядке должны дать им такую профессиональную подготовку, такие знания, навыки и компетенции, с которыми они окажутся конкурентоспособными на глобальном рынке труда. Мир вокруг нас меняется, меняются технологии производства, причем очень быстро. Уже невозможно, как раньше, много лет довольствоваться объемом знаний, когда-то полученным в вузе. Сегодня приходится учиться непрерывно.

В современном быстроменяющемся мире специалист, востребованный на рынке труда, должен быстро адаптироваться, масштабно оценивать ситуацию, уметь принимать решения в стрессовой ситуации, одним словом, делать то, что не в состоянии сделать робот. А также обладать навыками к самостоятельному обучению и постоянному самообразованию. Поэтому нам необходимо не только обучить студентов базовым знаниям, но и помочь каждому максимально раскрыть творческий потенциал, без которого невозможна успешная карьера в современной компании.