Агранат: дети сразу "раскусят" равнодушие педагога

Приемная кампания вступила в решающую стадию: выпускники школ подают документы в вузы. Проректор по учебной работе Московского городского педагогического университета (МГПУ) Дмитрий Агранат в интервью РИА Новости рассказал о том, как молодые люди приходят в педагогику.

‒ В университетах началась "горячая пора": выпускники школ подают свои документы в вузы. Может ли абитуриент МГПУ рассчитывать на индивидуальный подход в решении вопроса о его поступлении?

‒ Все решает объективный конкурс ‒ поступает тот, у кого выше суммарный балл ЕГЭ. При этом в МГПУ учитывается довольно широкий спектр индивидуальных достижений. Абитуриенты могут показать себя в разных конкурсах, олимпиадах, сдать ГТО, быть участниками волонтерского движения, и тогда мы имеем полное право в рамках установленных правил приема начислить им дополнительные баллы (максимум 10). Безусловно, это дает ощутимое преимущество перед теми, кто не имеет подобных достижений.

В этом году наш университет предлагает абитуриентам достаточно широкий спектр образовательных программ. Прием ведется на 105 программ магистратуры и 59 программ бакалавриата, на 1445 и 1261 бюджетных мест соответственно. Все это определяет для поступающих широкий спектр возможностей сориентироваться в выборе наиболее интересного направления профессионального образования.

Кроме того, мы уже второй год реализуем практику набора абитуриентов не на конкретную программу, а на направление подготовки, что особо актуально для бакалавров, которым бывает довольно трудно во всем многообразии и сложности выбора профессиональной ориентации определить наиболее оптимальный путь своих профессиональных перспектив.

Такая модель набора позволяет студентам по итогам освоения общей части образовательной программы сориентироваться и самоопределиться с выбором конкретного профиля в соответствии со своими интересами, а также самостоятельно выстроить свою образовательную траекторию, исходя из профессиональной ориентации на основании ранее полученных представлений об общей модели профессиональной деятельности.

Мы стараемся сделать так, чтобы абитуриент, придя в вуз с документами, попал в максимально комфортную среду. Так, для экономии времени каждого абитуриента, в университете работает система электронной очереди. В пиковые нагрузки ожидание в очереди достигает не более 30-40 минут, это при том, что на каждого поступающего необходимо оформить большой пакет документов.

В приемной комиссии работают консультанты, которые помогают молодым людям определиться с выбором образовательной программы, предлагают лучшие возможности, исходя из результатов ЕГЭ и набора предметов.

Если образовательная программа предусматривает вступительные испытания, мы устанавливаем наиболее удобные для абитуриентов сроки, включая резервные дни. Более того, если в вузах, колледжах набирается группа абитуриентов, желающих поступить в нашу магистратуру или на программы бакалавриата, приемная комиссия готова организовать прием документов от группы поступающих вне очереди по предварительному согласованию или даже выезжает на прием документов в эти образовательные организации.

В дни приемной кампании проходят разнообразные акции и мероприятия для абитуриентов. В этом году мы планируем продолжить стрит-арт акцию "Учителя-супергерои" и разместить во внутреннем дворе университета новую серию граффити с известными педагогами. В тот же день, 12 июля, пройдет встреча ректора МГПУ Игоря Реморенко с абитуриентами и их родителями.

‒ Каких абитуриентов вы ждете в своем вузе?

‒ Скажем так: мы ждем думающих и любознательных людей, которые сами любят учиться и хотят научиться учить других.

‒ Какой средний балл ЕГЭ должен быть у таких любознательных и думающих?

— По итогам приемной кампании-2016 МГПУ стал лучшим среди педагогических вузов страны по данным "Мониторинга качества приема в вузы", проводимым Высшей Школой Экономики. Средний балл бюджетного набора составил 78 баллов, показав прирост на 6,3 балла по сравнению с этим же показателем приемной кампании 2015 года. Средний балл ЕГЭ внебюджетного набора составил 68,2 баллов, что также превысило показатель 2015 года на 2,8 балла. В этом году мы также ожидаем абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ.

‒ Кого вы получаете "на выходе" из вуза? Какими актуальными навыками должны обладать современные педагоги?

‒ Помимо тех знаний и навыков, связанных с профессиональной деятельностью, мы формируем у студентов навыки, связанные с их постоянным стремлением совершенствовать свои знания, а также способность к аналитической, проектно-исследовательской деятельности. Они не должны бояться выходить из зоны комфорта. Мы стремимся, чтобы наши студенты не "застаивались", постоянно ставили перед собой новые задачи и двигались вперед.

‒ Впоследствии эти люди должны будут не просто учить детей математике, иностранному языку или химии, но и выполнять в школе воспитательные функции. В вузе их этому учат или нет?

- Я абсолютно уверен, что эта часть педагогической деятельности непосредственно связана с жизнью учителя. Именно поэтому мы стараемся выстроить работу в университете так, чтобы студент, проживая каждый момент университетской жизни, ощущал на себе воздействие воспитания, учился организовывать воспитательную работу не только через познание ее теории, но и через реальные дела, имеющие воспитательное воздействие.

Аналогичная ситуация с приобретением компетенций, связанных с развитием информационных технологий. Мы не только в рамках образовательных программ предлагаем студентам такие курсы, в целом весь процесс обучения студентов в нашем университете связан с современной информационной средой.

‒ Где ваши студенты проходят педагогическую практику?

‒ У нас заключены договоры с более чем 600 московскими школами, другими образовательными организациями, в числе которых центры развития детей, образовательные организации дополнительного образования, детские оздоровительные лагеря и т.п. Кроме того, в вузе есть направления подготовки, не связанные с педагогическим образованием (туризм, реклама, юриспруденция, менеджмент и пр.). Такие студенты проходят практику в профильных организациях, всего с такими организациями заключено более 500 договоров.

Мы всегда стремимся сделать так, чтобы практическая деятельность не была оторвана от учебной. За последние несколько лет была проведена серьезная работа по синхронизации содержания образования в рамках учебной деятельности и практики.

Сейчас экспериментируем с новым форматом – системой видео-практики. Студент проводит урок в школе, при этом в классе ведется видеозапись этого урока, далее запись с разных точек зрения анализируют профессиональные педагоги, психологи, социологи. После чего, студент проходит еще несколько этапов такой практики, но уже с учетом внесенных корректив и рекомендаций. Данный формат практики очень интересен с точки зрения рефлексии, так как для педагога всегда очень важен взгляд на его деятельность со стороны.

Есть еще одна интересная модель ‒ обучение студентов в условиях профессиональной деятельности. Как мне в свое время астрономию преподавали в планетарии, так и сейчас по ряду дисциплин мы проводим теоретические занятия в условиях реальной школы. Такая модель практического обучения уже показала хорошие результаты.

‒ Бывает, что после практической работы в школе студент разочаровывается в профессии педагога?

‒ Не скажу, что таких случаев много, но глупо отрицать, что их нет. Конечно, педагогическая работа ‒ деятельность в особых условиях. Осознать ее и принять можно, если ты в нее включен. В процессе обучения мы стремимся максимально приблизить студента, подготовить его к работе в условиях реальной школы, сформировать компетенции, которые нужны не только здесь и сейчас, при решении профессиональных задач, но и те, которые будут позволять студенты самому находить решения.

Мы стремимся, чтобы студент раскрыл свой потенциал в педагогической деятельности. Профессию педагога надо любить. Заниматься комфортным для себя времяпрепровождением здесь не удастся. Дети сразу "раскусят" равнодушие педагога. Способность педагога найти к ним подход – искусство, требующее глубокого осмысления профессии.

‒ Какие предпочтения у выпускников по трудоустройству?

‒ Большинство выпускников стремятся работать в системе московского образования. В Москве созданы очень комфортные условия для деятельности педагогов. Выпускникам Университета при трудоустройстве предлагают заработную плату от 43 тысяч рублей.

Помимо школ города Москвы, наши выпускники трудоустраиваются в различные учреждения социального обслуживания населения, культуры и искусства, органы государственного управления и защиты государства и личности. Нередко они реализуют на практике свои собственные проекты, занимаясь социальным предпринимательством. В целом по Университету доля трудоустроенных составляет более 82%.