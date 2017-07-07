Диплом УГНТУ получил стотысячный выпускник

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Стотысячный выпускник получил диплом Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ).

Им стал Рустем Ильин, окончивший бакалавриат по направлению "Химическая технология органических веществ" и намеренный продолжить обучение в магистратуре УГНТУ. Символично, что это событие совпало с 80-летием башкирской нефти, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

Репутация университета, основанного в 1948 году, создавалась десятилетиями и укреплялась успехами выпускников. Сегодня специалисты, подготовленные в Уфимском нефтяном, составляют элиту многих нефтегазовых компаний России, работают на всех континентах мира. И везде звание выпускника Уфимского нефтяного вуза служит гарантией его высоких профессиональных и деловых качеств.

В эти дни в УГНТУ прошли торжественные мероприятия "Выпускник УГНТУ – 2017". "Красные" дипломы получили бакалавры и специалисты, дипломы с отличием вручены магистрам.

Общее количество выпускников УГНТУ составило этим летом 4650 человек. Из них 3286 молодых людей закончили обучение в бакалавриате, 135 – в специалитете, а 1229 завершили магистратуру.

Обладателями дипломов УГНТУ в 2017 году стали и иностранные учащиеся из 26 стран мира, в том числе из девяти стран бывшего СССР.

Выпускников, проявивших отличные успехи в учёбе и науке, поздравили ректор УГНТУ Рамиль Бахтизин и члены Попечительского совета университета – заместитель премьер-министра правительства республики Башкортостан Фархад Самедов, генеральный директор ООО "НИИ Транснефть" Юрий Лисин, генеральный директор АК "ВНЗМ" Халит Бикмухаметов.