Общественная палата открыла горячую линию для абитуриентов с инвалидностью

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Общественная палата РФ запустила бесплатную горячую линию для абитуриентов с инвалидностью, которые смогут сообщить о любых нарушениях их прав на образование; все жалобы будут оперативно рассмотрены с участием представителей Минобрнауки РФ, сообщает в четверг пресс-служба палаты.

"На горячую линию в ОП РФ принимаются звонки от абитуриентов из числа инвалидов, поступающих в образовательные учреждения. Они могут сообщить о нарушениях при приеме документов, проведении вступительных испытаний, несоблюдении предоставляемых им льгот при поступлении и иных нарушениях их права на образование. Все сообщения о нарушениях будут оперативно рассмотрены с участием представителей Минобрнауки России", — говорится в сообщении.

Как сообщила один из инициаторов проекта, председатель Комиссии ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов, ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок, сегодня администрации учебных заведений во время приемной кампании не всегда учитывают права и особенности здоровья абитуриентов с инвалидностью, кроме того, не все университеты имеют инфраструктуру, адаптированную под их потребности.

"Без этого большинство абитуриентов с инвалидностью не могут реализовать свое желание получить высшее образование, что автоматически лишает их перспективы на интеграцию в общество", — убеждена Починок.

Сообщается также, что первые итоги работы горячей линии будут подведены совместно с Министерством образования и науки РФ в начале сентября.