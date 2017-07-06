Васильева: опорные вузы к 2019 году появятся еще в 50 субъектах России

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Опорные вузы к 2019 году должны появиться еще в 50 субъектах РФ, сообщила глава Минобрнауки Ольга Васильева.
"В этом году на "опорники" выделяется сумма примерно 3 млрд рублей, и мы планируем к 2019 создать еще в 50 субъектах опорные университеты", — сказала она в четверг на заседании комиссии по образованию и науке Государственной думы РФ.
Также министр сообщила, что в данный момент "с рядом госкорпораций" обсуждается идея "о воссоздании дуального образования в высшей школе", данная модель обучения сейчас апробируется в 13 субъектах РФ.
Первыми победителями конкурса опорных вузов в 2016 году стали 11 университетов. В апреле этого года стало известно, что экспертный совет при Минобрнауки России определил 22 вуза, которые стали победителями второго этапа конкурса по созданию опорных университетов. Замминистра образования и науки Людмила Огородова ранее сообщила, что ведомство думает о проведении третьей волны.