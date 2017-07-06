Васильева: опорные вузы к 2019 году появятся еще в 50 субъектах России

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Опорные вузы к 2019 году должны появиться еще в 50 субъектах РФ, сообщила глава Минобрнауки Ольга Васильева.

"В этом году на "опорники" выделяется сумма примерно 3 млрд рублей, и мы планируем к 2019 создать еще в 50 субъектах опорные университеты", — сказала она в четверг на заседании комиссии по образованию и науке Государственной думы РФ.

Также министр сообщила, что в данный момент "с рядом госкорпораций" обсуждается идея "о воссоздании дуального образования в высшей школе", данная модель обучения сейчас апробируется в 13 субъектах РФ.

Ранее глава Минобрнауки на деловом завтраке издательства "Просвещение" на площадке ПМЭФ-2017 сообщила, что общее количество опорных вузов в разных регионах РФ должно достигнуть сотни.

Первыми победителями конкурса опорных вузов в 2016 году стали 11 университетов. В апреле этого года стало известно, что экспертный совет при Минобрнауки России определил 22 вуза, которые стали победителями второго этапа конкурса по созданию опорных университетов. Замминистра образования и науки Людмила Огородова ранее сообщила, что ведомство думает о проведении третьей волны.

Программа по созданию опорных университетов нацелена на трансформацию существующих университетов в центры генерации современных исследований, подготовку квалифицированных кадров и создание новых рабочих мест. Обязанность университета-участника программы — реализовать совместно с региональными властями программу развития опорного университета с амбициозными целями, в числе которых высокий уровень трудоустройства выпускников, показатели публикационной активности научных работников, рост объема НИОКР и другие.