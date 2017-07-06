Гришин: российская школа товароведения – наше уникальное преимущество

Какими образовательными инновациями встречает Плехановский университет свой 110-й год? Как выглядит "среднестатистический портрет" абитуриента-2017? Почему программа двойного диплома повышает шансы успешного карьерного старта? Какие направления подготовки стали абсолютными лидерами по конкурсу на бюджет прошлым летом? Об этом в интервью корреспонденту РИА "Новости" рассказал ректор РЭУ имени Г.В. Плеханова Виктор Гришин.

– Виктор Иванович, какими интересными программами и перспективными проектами встречает старейший экономический вуз новую волну абитуриентов?

– Для Российского экономического университета имени Плеханова приемная кампания 2017 года – особенная. Она проходит в год его 110-летия. Мы старались показать все самое лучшее, чем располагаем, что достигнуто плехановскими преподавателями, учеными, студентами и выпускниками.

Перечень достижений впечатляет даже с точки зрения объема. Поскольку все программы, которые обеспечили известность плехановскому университету, будь то в России или за рубежом (по экономике, товароведению, торговому делу, менеджменту, финансам, юриспруденции), были к настоящему моменту очень существенно модернизированы.

В результате их аккредитовали самые взыскательные ассоциации работодателей и организации. В числе таковых – Международный финансовый центр, Ассоциация Российских банков, Гильдия маркетологов, Ассоциация менеджеров, Вольное экономическое общество России.

Более чем 100-летний опыт в подготовке специалистов для торговли остается нашим уникальным, не копируемым конкурентным преимуществом. Важнейшая профессиональная компетенция выпускников направления "Товароведение" – экспертиза качества и безопасности потребительских товаров, выявление и предупреждение оборота фальсифицированной продукции.

Они отвечают за добротность товаров на полках. В тех самых магазинах, которые посещает каждый из нас. К слову, лидирующая позиция торговли в объеме ВВП России сравнима только с обрабатывающими производствами. Напомню: в сфере обращения товаров и услуг трудится сегодня около 20 процентов всех занятых.

В свете сказанного и трудоустройство для этих ребят не представляет проблемы. К четвертому курсу обучения работу по специальности находят до 65% студентов. А 95% выпускников – в течение первого года после окончания университета.

С просьбой о трудоустройстве обладателей диплома по направлениям "Торговое дело" и "Товароведение" к нам обращаются отделы закупок и продаж производственных компаний​, Министерство промышленности и торговли, Торгово-промышленная палата. Исключения не составляют все крупнейшие российские и многие иностранные торговые сети – Метро, Азбука Вкуса, Ашан, Кораблик, Шоколадница, Nestle, Inditex.

Высок спрос на товароведов и со стороны "Союзэкспертизы", Роспотребнадзора, Росстандарта, Российской Системы качества, Российского пушно-мехового союза.

– Открыты ли в вузе программы, пользующиеся доверием западных работодателей?

– Конечно, их немало. Это программы по маркетингу, менеджменту, финансам и международному бизнесу, которые ведутся на английском языке. Они имеют международную аккредитацию Европейского Совета по Бизнес-образованию. Что, собственно, и обеспечивает признание этих программ многими европейскими работодателями. Правда, и требования к обучению здесь также строго соответствуют европейским.

Это высокий уровень разговорного и письменного английского языка, обучение за рубежом в течение не менее чем одного семестра, готовность выполнять проекты по заказам международных компаний, хорошие аналитические способности. Кстати, Европейское приложение к диплому, которое облегчает продолжение учебы и трудоустройство в странах Европы, можно получить, закончив обучение по любой из программ РЭУ.

– Университет сегодня это не только учебные аудитории, но и выход студента в мир реальной экономики. Как складываются взаимоотношения вуза с внешним миром в плане организации студенческих практик, стажировок, профессиональных тренингов?

– Благодаря сотрудничеству с более чем девятьюстами пятьюдесятью крупными и средними компаниями мы имеем множество предложений от работодателей. Например, магистров первого курса традиционно ждет осенью отбор на стажировку в одну из крупнейших компаний России – Роснефть. А бакалавры могут реализовать себя в предложениях от Сбербанка, Бинбанка, Х5 Ритейл Групп и других известных компаний.

При этом попасть на стажировку может и студент, начиная с третьего курса, и выпускник. Выгоды от совмещения учебы и стажировки очевидны. Студент учится и сразу применяет теорию на практике. А, главное, по окончании может получить очень привлекательное предложение на работу.

Конечно, возможны и зарубежные стажировки, и зарубежное обучение. Студенты РЭУ могут бесплатно пройти обучение в одном из престижных университетов мира по программе академической мобильности. Имею в виду более семидесяти принимающих вузов-партнеров Австрии, Великобритании, Германии, Дании, Италии, Китая, Нидерландов, Сингапура, США, Франции, Японии.

Обучение в зарубежном вузе-партнере дает возможность расширить горизонты знаний, окунуться в профессиональную языковую среду. И в конечном счете получить заслуженное преимущество на современном рынке труда.

Кроме того, университет предлагает свыше двадцати программ двойного диплома. Их выпускники при условии успешного окончания курса занятий в РЭУ и периода зарубежного обучения в вузе-партнере становятся обладателями двух (российского и иностранного) дипломов. Что, безусловно, повышает шансы успешного карьерного старта.

– Поощряет ли РЭУ студентов, демонстрирующих незаурядные успехи в обучении?

– Учащимся с хорошей успеваемостью и активной общественной позицией университет оказывает финансовую поддержку для покрытия расходов, связанных с пребыванием за рубежом в рамках программы академической мобильности.

Помимо грантов на обучение за рубежом, наши студенты за особые достижения поощряются различными стипендиями. В их числе стипендия Президента РФ, Правительства РФ, Правительства Москвы.

Назову и некоторые именные стипендии от университета, а также от наших партнёров. Это стипендия ПАО "НК "Роснефть", стипендия имени Георгия Валентиновича Плеханова, стипендии факультетов. Всего за минувший учебный год именные или повышенные государственные академические стипендии за достижения в различных областях деятельности получили 1200 студентов-плехановцев.

– Определите, пожалуйста, факультеты с самой высокой репутацией среди поступающей и обучающейся в РЭУ молодежи.

– Наиболее востребованными направлениями подготовки я бы считал "Экономику" и "Менеджмент". Именно на них приходится самая высокая "нагрузка", если судить по количеству принятых студентов.

Оба направления реализуются на нескольких факультетах. Поэтому говорить, какое из них более престижно, я бы не взялся. Однако могу поделиться хорошим известием. Сразу шесть факультетов Плехановки включены в недавно вышедший на портале Career.ru рейтинг факультетов московских вузов, ранжированных по востребованности выпускников на рынке труда.

Это "Международная школа бизнеса и мировой экономики", финансовый факультет, факультет маркетинга, факультет экономики и права, факультет менеджмента, факультет гостинично-ресторанной, туристической и спортивной индустрии.

Но и "Гостиничное дело", и появившаяся всего три года назад "Лингвистика" тоже весьма востребованы.

– А каковы цифры конкурсных баллов на указанные вами специализации?

– Конкурс в 2016 году на направление подготовки бакалавров "Экономика" составил 50 заявлений на одно бюджетное место (проходной балл ЕГЭ в среднем за один предмет – 85), а на "Менеджмент" – 69 заявлений (соответствующий балл ЕГЭ – 83).

Абсолютными лидерами по конкурсу на бюджет прошлым летом стали "Реклама и связи с общественностью", "Лингвистика", "Гостиничное дело". Конкурс составил больше 90 заявлений на место, а баллы – от 90 до 94 в среднем за один предмет.

Победителей олимпиад больше всего поступило на направления "Дизайн" и "Лингвистика", но и для ребят в конкурсе места тоже остались.

– Готовы ли вы представить в нескольких штрихах портрет сегодняшнего абитуриента РЭУ имени Плеханова?

– Традиционно к нам приходит больше представительниц слабого пола – около 60%. Преобладают москвичи: их немногим больше половины. Чаще всего в вуз подают документы ребята и девушки в возрасте от 16 до 19 лет. Но бывают и исключения. В прошлом году, например, нам принесла аттестат россиянка пятидесяти лет. И поступила. Как говорится, учиться никогда не поздно!