Общественная палата объявила сбор предложений по совершенствованию ЕГЭ

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Общественная палата РФ объявила сбор предложений по совершенствованию ЕГЭ от выпускников 2017-2018 годов и их родителей, свое мнение можно оставить на сайте ege.oprf.ru, сообщили РИА Новости в пресс-службе палаты.
"Обратная связь с теми, кто сдает ЕГЭ, поможет экспертам посмотреть на экзамен со стороны сдающего и зафиксировать проблемные места как с процедурной, так и с содержательной точки зрения. Внося предложения по совершенствованию экзамена, нам важно услышать тех, кого мы еще не спрашивали. Это сможет повлиять на совершенствование и развитие экзамена, сделать его более комфортным для сдающих", — отметила инициатор проекта, первый зампред комиссии ОП РФ по развитию образования и науки Людмила Дудова.
С 2009 года ЕГЭ служит в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз, проводится по 14 общеобразовательным предметам. Обязательными для получения аттестата об окончании школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике. Ежегодно единый государственный экзамен сдают около 750 тысяч выпускников.