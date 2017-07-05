Общественная палата объявила сбор предложений по совершенствованию ЕГЭ

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Общественная палата РФ объявила сбор предложений по совершенствованию ЕГЭ от выпускников 2017-2018 годов и их родителей, свое мнение можно оставить на сайте ege.oprf.ru, сообщили РИА Новости в пресс-службе палаты.

Ранее о сборе предложений по улучшению процедуры ЕГЭ объявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. Основной период ЕГЭ-2017 проходил с 29 мая по 1 июля 2017 года. В экзаменах приняли участие около 703 тыс. человек, из них около 617 тыс. — выпускники текущего года. Экзамены прошли во всех субъектах РФ, а также в 52 странах за рубежом.

"Обратная связь с теми, кто сдает ЕГЭ, поможет экспертам посмотреть на экзамен со стороны сдающего и зафиксировать проблемные места как с процедурной, так и с содержательной точки зрения. Внося предложения по совершенствованию экзамена, нам важно услышать тех, кого мы еще не спрашивали. Это сможет повлиять на совершенствование и развитие экзамена, сделать его более комфортным для сдающих", — отметила инициатор проекта, первый зампред комиссии ОП РФ по развитию образования и науки Людмила Дудова.

Также свои предложения могут внести родители выпускников и ученики российских школ, которые готовятся к сдаче экзамена в следующем году. Все поступившие предложения будут систематизированы экспертами и представлены на круглом столе, посвященном итогам ЕГЭ в этом году, который пройдет в ОП РФ в конце июля.

С 2009 года ЕГЭ служит в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз, проводится по 14 общеобразовательным предметам. Обязательными для получения аттестата об окончании школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике. Ежегодно единый государственный экзамен сдают около 750 тысяч выпускников.