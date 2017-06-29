Глава Минтранса сообщил о создании Российского университета транспорта

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости/Прайм. Российский университет транспорта, который создается на базе МИИТ, должен войти в десятку лучших российских вузов и в первую сотню мировых, заявил глава Минтранса РФ Максим Соколов. В четверг он сообщил о подписании устава нового транспортного вуза.

"Двадцать девятого июня в ходе заседания ученого совета МИИТа министр сообщил о подписании устава Российского университета транспорта (РУТ). Университет будет создан на базе существующего Московского государственного университета путей сообщения императора Николая II (МИИТ), переданного из ведения Росжелдора в Минтранс распоряжением правительства РФ от 31 декабря 2016 года", — говорится в сообщении Минтранса.

Ранее Соколов говорил, что Российский транспортный университет планируется создать на базе МИИТ до конца 2016 года.

По словам Соколова, перед руководством подведомственного учебного заведения будет поставлена амбициозная задача. "Российский университет транспорта должен войти в десятку лучших российских вузов и в первую сотню мировых вузов. Стратегия университета, к разработке которой сейчас уже приступают, будет нацелена именно на эти ориентиры", — приводятся в сообщении слова министра.

В периметр системы транспортного образования на сегодня входят пять вузов водного транспорта, три вуза гражданской авиации и восемь железнодорожных вузов, а также относящиеся к ним 80 филиалов. Во главе этой модели будет находиться Российский университет транспорта. Никаких дальнейших изменений, включая объединение или закрытие учебных заведений, больше не предполагается, отмечает Минтранс.