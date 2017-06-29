Студенты опорных техвузов смогут обучаться в инжиниринговом центре МИСиС

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Студенты опорных вузов технической и инженерной направленности смогут обучаться и реализовывать свои технологические проекты в Центре прототипирования Национального исследовательского технологического университета "МИСиС", сообщила глава Минобрнауки Ольга Васильева на открытии центра.

Центр прототипирования высокой сложности НИТУ "МИСиС" открылся в четверг и представляет собой универсальную высокотехнологичную цифровую лабораторию по созданию функциональных промышленных прототипов высокой сложности для отечественной промышленности. Как уточнили в вузе, функционал Центра позволяет генерировать, создавать, рассчитывать и строить сложные функциональные изделия в мультиотраслевых форматах. Центр может производить прототип любой сложности, от микроприбора до спутника или биоорганизма.

За кулисами российской науки: как рождаются инновационные изобретения © НИТУ «МИСиС», Мария Бродская Чертежи космического кресла, созданного коллективом Центра прототипирования высокой сложности НИТУ «МИСиС». Центр может производить прототип любой сложности, от микроприбора до спутника или биоорганизма, размер объекта – от микрона до 20 метров. © НИТУ «МИСиС», Мария Бродская Чертежи космического кресла, созданного коллективом Центра прототипирования высокой сложности НИТУ «МИСиС». Центр может производить прототип любой сложности, от микроприбора до спутника или биоорганизма, размер объекта – от микрона до 20 метров. © НИТУ «МИСиС», Мария Бродская Турбина двигателя, оснащенная инновационными лопатками из интерметаллида титана. Разработка позволяет улучшить рабочие характеристики двигателей, уменьшить вес самолетов и снизить расход топлива. Ожидается, что лопатки будут использоваться в новом российском двигателе ПД-14 для российского ближне-среднемагистрального пассажирского самолета МС-21. © НИТУ «МИСиС», Мария Бродская Турбина двигателя, оснащенная инновационными лопатками из интерметаллида титана. Разработка позволяет улучшить рабочие характеристики двигателей, уменьшить вес самолетов и снизить расход топлива. Ожидается, что лопатки будут использоваться в новом российском двигателе ПД-14 для российского ближне-среднемагистрального пассажирского самолета МС-21. © НИТУ «МИСиС», Мария Бродская Защитный костюм нового поколения для сотрудников МЧС. Костюм не горит в огне (выдерживает температуру до 1200°C), не замерзает при низких температурах (до минус 120°C) и защищает от вредного электромагнитного излучения. Кроме того, материал обладает повышенной прочностью (разорвать экипировку спасателя очень сложно), а также создает защитное магнитное поле, которое бодрит и стимулирует жизненную активность человека. © НИТУ «МИСиС», Мария Бродская Защитный костюм нового поколения для сотрудников МЧС. Костюм не горит в огне (выдерживает температуру до 1200°C), не замерзает при низких температурах (до минус 120°C) и защищает от вредного электромагнитного излучения. Кроме того, материал обладает повышенной прочностью (разорвать экипировку спасателя очень сложно), а также создает защитное магнитное поле, которое бодрит и стимулирует жизненную активность человека. © НИТУ «МИСиС», Мария Бродская Самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС) в порошке оксида железа. СВС – эффективный низкозатратный метод получения широкого диапазона наноматериалов для научных и промышленных применений. © НИТУ «МИСиС», Мария Бродская Самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС) в порошке оксида железа. СВС – эффективный низкозатратный метод получения широкого диапазона наноматериалов для научных и промышленных применений. © НИТУ «МИСиС», Мария Бродская Работа над созданием первого российского тонкопленочного солнечного элемента на основе перовскита. Элемент позволяет преобразовывать энергию солнечного излучения в электрическую с КПД выше 15%. Более легкие, гибкие и дешевые панели солнечных батарей на основе перовскитов будут использоваться для зарядки и электропитания различных устройств в спектре от планшетов до электросетей целых зданий. © НИТУ «МИСиС», Мария Бродская Работа над созданием первого российского тонкопленочного солнечного элемента на основе перовскита. Элемент позволяет преобразовывать энергию солнечного излучения в электрическую с КПД выше 15%. Более легкие, гибкие и дешевые панели солнечных батарей на основе перовскитов будут использоваться для зарядки и электропитания различных устройств в спектре от планшетов до электросетей целых зданий. © РИА Новости Боковая рама тележки грузового вагона после спреерного закаливания. Новая технология повышает предел выносливости и усталостной прочности рамы примерно на 50%. Такие рамы могут работать на десятки лет дольше, что повышает безопасность на железных дорогах. © РИА Новости Боковая рама тележки грузового вагона после спреерного закаливания. Новая технология повышает предел выносливости и усталостной прочности рамы примерно на 50%. Такие рамы могут работать на десятки лет дольше, что повышает безопасность на железных дорогах. © НИТУ «МИСиС», Мария Бродская Сотрудники Лаборатории «Биомедицинские наноматериалы» НИТУ "МИСиС" работают над созданием препаратов на основе магнитных наночастиц для ранней диагностики и лечения опухолевых заболеваний. © НИТУ «МИСиС», Мария Бродская Сотрудники Лаборатории «Биомедицинские наноматериалы» НИТУ "МИСиС" работают над созданием препаратов на основе магнитных наночастиц для ранней диагностики и лечения опухолевых заболеваний. © РИА Новости Визуализация клеточных ядер культуры опухолевых клеток простаты человека при помощи ядерного красителя на оптическом микроскопе. © РИА Новости Визуализация клеточных ядер культуры опухолевых клеток простаты человека при помощи ядерного красителя на оптическом микроскопе. © РИА Новости Экспериментальный чип джозефсоновского параметрического усилителя. Такие усилители успешно применяются для реализации быстрого считывания состояния сверхпроводящих кубитов с высокой достоверностью. Быстрое и достоверное считывание – одна из фундаментальных задач, решение которых необходимо для создания полноценной архитектуры квантовых вычислений. © РИА Новости Экспериментальный чип джозефсоновского параметрического усилителя. Такие усилители успешно применяются для реализации быстрого считывания состояния сверхпроводящих кубитов с высокой достоверностью. Быстрое и достоверное считывание – одна из фундаментальных задач, решение которых необходимо для создания полноценной архитектуры квантовых вычислений. © НИТУ «МИСиС», Андрей Воронин Криостат, способный охлаждать кубиты до температуры минус 273,1°C. Охлаждение кубитов позволяет избавиться от тепловых шумов и наблюдать квантовые явления. © НИТУ «МИСиС», Андрей Воронин Криостат, способный охлаждать кубиты до температуры минус 273,1°C. Охлаждение кубитов позволяет избавиться от тепловых шумов и наблюдать квантовые явления. © НИТУ «МИСиС», Мария Бродская Плавильная индукционная печь и пирометр, измеряющий температуру дистанционно. Приборы используются для получения экспериментальных образцов аморфных и нанокристаллических сплавов с хорошими магнитными свойствами. Такие образцы могут, например, использоваться в качестве сердечников трансформаторов. © НИТУ «МИСиС», Мария Бродская Плавильная индукционная печь и пирометр, измеряющий температуру дистанционно. Приборы используются для получения экспериментальных образцов аморфных и нанокристаллических сплавов с хорошими магнитными свойствами. Такие образцы могут, например, использоваться в качестве сердечников трансформаторов. © РИА Новости Получение образцов аморфной структуры сплава на основе железа путем заливки из жидкого состояния на медный вращающийся диск при температуре 1400°C. © РИА Новости Получение образцов аморфной структуры сплава на основе железа путем заливки из жидкого состояния на медный вращающийся диск при температуре 1400°C. © НИТУ «МИСиС», Мария Бродская Запатентованная высокоэкономичная технология получения оксида алюминия высокой чистоты позволит обеспечить сырьем отечественных производителей монокристаллических корундов – основного элемента светодиодов и защитных стекол современных гаджетов. © НИТУ «МИСиС», Мария Бродская Запатентованная высокоэкономичная технология получения оксида алюминия высокой чистоты позволит обеспечить сырьем отечественных производителей монокристаллических корундов – основного элемента светодиодов и защитных стекол современных гаджетов. /

"Вопрос шел о том, что могут ли опорные вузы технологические пользоваться, обучаться и практиковаться. Конечно, да. Если это технологические проекты", — сказала Васильева журналистам.

В вузе также пояснили, что на базе Центра создается инженерный образовательный формат в партнерстве с ведущими международными университетами. Это многофункциональная площадка для реализации программы магистратуры, готовящей специалистов мирового уровня в области инжиниринга и промышленного дизайна.

Васильева отметила, что на базе центра будет открыта единственная в России магистратура, которая будет готовить специалистов в области инжиниринга и промышленного дизайна.

"Планируется, что специалисты Центра будут ежегодно отбирать талантливых детей и обучать их новым производственным технологиям. Опыт уже есть — в дополнение к уже существующему детскому конструкторскому клубу для юных технологов-мечтателей на базе Инжинирингового центра будут созданы новые кружки по авиамоделированию и робототехнике. Таким образом, центр сможет работать не только с молодыми учеными и инженерами, но и со школьниками и студентами", — сообщила глава Минобрнауки.