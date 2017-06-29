Студенты опорных техвузов смогут обучаться в инжиниринговом центре МИСиС
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Студенты опорных вузов технической и инженерной направленности смогут обучаться и реализовывать свои технологические проекты в Центре прототипирования Национального исследовательского технологического университета "МИСиС", сообщила глава Минобрнауки Ольга Васильева на открытии центра.
Центр прототипирования высокой сложности НИТУ "МИСиС" открылся в четверг и представляет собой универсальную высокотехнологичную цифровую лабораторию по созданию функциональных промышленных прототипов высокой сложности для отечественной промышленности. Как уточнили в вузе, функционал Центра позволяет генерировать, создавать, рассчитывать и строить сложные функциональные изделия в мультиотраслевых форматах. Центр может производить прототип любой сложности, от микроприбора до спутника или биоорганизма.
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"Вопрос шел о том, что могут ли опорные вузы технологические пользоваться, обучаться и практиковаться. Конечно, да. Если это технологические проекты", — сказала Васильева журналистам.
В вузе также пояснили, что на базе Центра создается инженерный образовательный формат в партнерстве с ведущими международными университетами. Это многофункциональная площадка для реализации программы магистратуры, готовящей специалистов мирового уровня в области инжиниринга и промышленного дизайна.
Васильева отметила, что на базе центра будет открыта единственная в России магистратура, которая будет готовить специалистов в области инжиниринга и промышленного дизайна.
"Планируется, что специалисты Центра будут ежегодно отбирать талантливых детей и обучать их новым производственным технологиям. Опыт уже есть — в дополнение к уже существующему детскому конструкторскому клубу для юных технологов-мечтателей на базе Инжинирингового центра будут созданы новые кружки по авиамоделированию и робототехнике. Таким образом, центр сможет работать не только с молодыми учеными и инженерами, но и со школьниками и студентами", — сообщила глава Минобрнауки.