Почти 30 тысяч человек напишут ЕГЭ по русскому языку в резервный срок

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Почти 30 тысяч человек напишут ЕГЭ по русскому языку в резервный срок 29 июня, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

По данным ведомства, для сдачи экзамена зарегистрировались около 29 тысяч человек, в том числе около 2 тысяч выпускников текущего года.

Сдать экзамены в резервный срок могут выпускники прошлых лет, а также выпускники текущего года, получившие неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов (русскому языку или математике), либо пропустившие экзамен по уважительной причине.

Как сообщили в ведомстве, свои результаты участники экзамена должны узнать не позднее 11 июля.

Основной период ЕГЭ-2017 проходит с 29 мая 2017 года по 1 июля. В экзаменах планируют принять участие около 703 тысяч человек, из них около 617 тысяч человек — выпускники текущего года. Экзамены проходят во всех субъектах РФ, а также в 52 странах за рубежом. Последние экзамены основного периода в этом году прошли в понедельник. С 20 июня по 1 июля предусмотрены резервные дни для сдачи всех предметов.