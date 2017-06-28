Сорок тысяч человек напишут ЕГЭ по математике в резервный срок

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Около 40 тысяч человек напишут ЕГЭ по математике базового и профильного уровней в резервный срок, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
Согласно расписанию проведения единого государственного экзамена 2017 года, 28 июня в резервный срок проводится ЕГЭ по математике базового и профильного уровней.
Сдать экзамены в резервный срок могут выпускники прошлых лет, а также выпускники текущего года, получившие неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов (русскому языку или математике), либо пропустившие экзамен по уважительной причине.
Как напомнили в Рособрнадзоре, успешная сдача экзамена по математике базового уровня позволяет получить аттестат об окончании школы, а также подать документы в те вузы, где математика отсутствует в перечне вступительных испытаний.
Профильный ЕГЭ необходимо сдать для поступления в вузы на специальности, где математика является одним из вступительных экзаменов.