Сорок тысяч человек напишут ЕГЭ по математике в резервный срок

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Около 40 тысяч человек напишут ЕГЭ по математике базового и профильного уровней в резервный срок, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

Согласно расписанию проведения единого государственного экзамена 2017 года, 28 июня в резервный срок проводится ЕГЭ по математике базового и профильного уровней.

По данным Рособрнадзора, на участие в ЕГЭ по математике базового уровня в резервный срок зарегистрировано более 13 тысяч человек, из них почти 12 тысяч – выпускники текущего года, сдавать ЕГЭ профильного уровня намерены более 27 тысяч человек, в том числе более 2 тысяч выпускников текущего года.

Сдать экзамены в резервный срок могут выпускники прошлых лет, а также выпускники текущего года, получившие неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов (русскому языку или математике), либо пропустившие экзамен по уважительной причине.

Как сообщили в ведомстве, свои результаты участники ЕГЭ узнают не позднее 11 июля.

Как напомнили в Рособрнадзоре, успешная сдача экзамена по математике базового уровня позволяет получить аттестат об окончании школы, а также подать документы в те вузы, где математика отсутствует в перечне вступительных испытаний.

Профильный ЕГЭ необходимо сдать для поступления в вузы на специальности, где математика является одним из вступительных экзаменов.