Садовничий: 70% дипломантов олимпиад - призеры естественнонаучных профилей

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Около 70% победителей школьных олимпиад стали призерами в естественнонаучных профилях, сообщил ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий на заседании Российского совета олимпиад школьников.

"70% дипломантов являются победителями и призерами олимпиад школьников естественнонаучного профиля, в том числе 27% по математике и 17% по физике", — сообщил Садовничий.

Согласно материалам из презентации ректора, меньше всего призеров в профилях по экономике, географии и литературе.

Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что со стороны школьников в последние годы возрос интерес к ЕГЭ по естественнонаучным дисциплинам для поступления в вузы по инженерным и техническим специальностям.

Садовничий также сообщил, что совет олимпиад школьников в следующем учебном году предлагает ввести 10 новых олимпиад, среди которых также есть профили по естественным наукам, информатике, языкам и другим гуманитарным направлениям.