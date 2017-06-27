Эксперт: тяга к театру становится трендом приемной кампании

Московский городской педагогический университет (МГПУ) начинает с 2017 года набор на программу "Актерское искусство" по специальности "Артист театра и кино". Мастер курса, его руководитель заслуженный артист РФ, художественный руководитель Творческой лаборатории московского театра "Школа драматического искусства " Игорь Яцко рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости о том, что сближает профессию педагога и артиста и почему знакомство с тяготами сцены становится для современных молодых людей одним из пропусков в зрелую жизнь.
– Игорь Владимирович, впервые в педагогическом вузе появляется направление подготовки, связанное с театральным мастерством. О чем, на ваш взгляд, это говорит?
Это не просто интересно. Если не дать себе этого шанса, наступает комплекс нереализованности. А это уже территория терапии.
И в то же время проба себя в новой ипостаси, знакомство с тяготами и даже жестокостью профессии – это еще и путь вхождения ребят в свои жизненные университеты.
– Кого, по вашим наблюдениям, в большей степени притягивает это ремесло?
– Чем вы его объясняете?
– Многие юные души пленяет в нашем ремесле эффект внешнего блеска, его популярность, публичность. Но, конечно, это только видимая часть айсберга.
Немало среди наших абитуриентов и людей, которые закопали и похоронили в себе творческое начало. А потом поняли, что без него не могут дальше жить. Ни дня!
– Факт появления нового творческого курса под сводами педагогического университета – это случайность или закономерное явление?
– Кто вошел в команду преподавателей нового курса?
– Если говорить о педагогах, то это заслуженная артистка РФ Наталья Рачевская (Беспалова), заслуженный работник культуры РФ, актер московского театра "Мастерская Петра Фоменко" Рустэм Юскаев, заслуженная артистка РФ, актриса московского театра "Школа драматического искусства" Мария Зайкова.
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