Эксперт: тяга к театру становится трендом приемной кампании

Московский городской педагогический университет (МГПУ) начинает с 2017 года набор на программу "Актерское искусство" по специальности "Артист театра и кино". Мастер курса, его руководитель заслуженный артист РФ, художественный руководитель Творческой лаборатории московского театра "Школа драматического искусства " Игорь Яцко рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости о том, что сближает профессию педагога и артиста и почему знакомство с тяготами сцены становится для современных молодых людей одним из пропусков в зрелую жизнь.

– Игорь Владимирович, впервые в педагогическом вузе появляется направление подготовки, связанное с театральным мастерством. О чем, на ваш взгляд, это говорит?

– Мне думается, что в каждом человеке заложена тяга к раскрытию себя и к творчеству, в том или ином виде. При этом многие чувствуют в себе необходимость диалога с людьми, публичного выступления. Ничего не поделаешь – природа! Кто-то прекрасно танцует, а кто-то поет. Но слагаются ли эти частные слагаемые в цельное дарование артиста? Для того чтобы это понять, надо попробовать.

Это не просто интересно. Если не дать себе этого шанса, наступает комплекс нереализованности. А это уже территория терапии.

И в то же время проба себя в новой ипостаси, знакомство с тяготами и даже жестокостью профессии – это еще и путь вхождения ребят в свои жизненные университеты.

– Кого, по вашим наблюдениям, в большей степени притягивает это ремесло?

– Людей разных возрастов. Молодежь стремится испытать свои возможности, освоить азы искусства. А люди постарше, которые уже получили образование в этой области, хотят расти дальше, повышать квалификацию. Это при том, что вакантных мест в театрах нет. И тем не менее, "учиться на артиста" – вал желающих. Просто какой-то парадокс настоящего времени.

– Чем вы его объясняете?

– Многие юные души пленяет в нашем ремесле эффект внешнего блеска, его популярность, публичность. Но, конечно, это только видимая часть айсберга.

Немало среди наших абитуриентов и людей, которые закопали и похоронили в себе творческое начало. А потом поняли, что без него не могут дальше жить. Ни дня!

– Факт появления нового творческого курса под сводами педагогического университета – это случайность или закономерное явление?

– Я думаю, что актерская профессия тесно связана и даже переплетена с педагогической. Можно читать книжки Макаренко и Станиславского, но ничему по ним не научиться. Обе профессии только из уст в уста, от мастера к ученику передаются, и только так. Через честное общение. И в глубине своей требуют от своих носителей постоянно познавать себя.

– Кто вошел в команду преподавателей нового курса?

– Если говорить о педагогах, то это заслуженная артистка РФ Наталья Рачевская (Беспалова), заслуженный работник культуры РФ, актер московского театра "Мастерская Петра Фоменко" Рустэм Юскаев, заслуженная артистка РФ, актриса московского театра "Школа драматического искусства" Мария Зайкова.

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