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Эксперт: тяга к театру становится трендом приемной кампании

15:4927.06.2017
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© Фото : из архива театра "Школа драматического искусства"Игорь Яцко в спектакле Анатолия Васильева Пушкинский утренникИгорь Яцко в спектакле Анатолия Васильева Пушкинский утренник
© Фото : из архива театра "Школа драматического искусства"

Московский городской педагогический университет (МГПУ) начинает с 2017 года набор на программу "Актерское искусство" по специальности "Артист театра и кино". Мастер курса, его руководитель заслуженный артист РФ, художественный руководитель Творческой лаборатории московского театра "Школа драматического искусства " Игорь Яцко рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости о том, что сближает профессию педагога и артиста и почему знакомство с тяготами сцены становится для современных молодых людей одним из пропусков в зрелую жизнь.   

 – Игорь Владимирович, впервые в педагогическом вузе появляется направление подготовки, связанное с театральным мастерством. О чем, на ваш взгляд, это говорит? 

 

Городской университет как драйвер развития города
© РИА Новости, Инфографика
Городской университет как драйвер развития города
– Мне думается, что в каждом человеке заложена тяга к раскрытию себя и к творчеству, в том или ином виде. При этом многие чувствуют в себе необходимость диалога с людьми, публичного выступления. Ничего не поделаешь – природа! Кто-то прекрасно танцует, а кто-то поет. Но слагаются ли эти частные слагаемые в цельное дарование артиста? Для того чтобы это понять, надо попробовать.    

Это не просто интересно. Если не дать себе этого шанса, наступает комплекс нереализованности. А это уже территория терапии.  

И в то же время проба себя в новой ипостаси, знакомство с тяготами и даже жестокостью профессии – это еще и путь вхождения ребят в свои жизненные университеты.  

– Кого, по вашим наблюдениям, в большей степени притягивает это ремесло?  

Ректор Щукинского училища, народный артист РФ Евгений Князев. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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– Людей разных возрастов. Молодежь стремится испытать свои возможности, освоить азы искусства. А люди постарше, которые уже получили образование в этой области, хотят расти дальше, повышать квалификацию. Это при том, что вакантных мест в театрах нет. И тем не менее, "учиться на артиста" – вал желающих. Просто какой-то парадокс настоящего времени.  

– Чем вы его объясняете?     

– Многие юные души пленяет в нашем ремесле эффект внешнего блеска, его популярность, публичность. Но, конечно, это только видимая часть айсберга.  

Немало среди наших абитуриентов и людей, которые закопали и похоронили в себе творческое начало. А потом поняли, что без него не могут дальше жить. Ни дня!  

– Факт появления нового творческого курса под сводами педагогического университета – это случайность или закономерное явление?   

Главное здание Московского городского педагогического университета
© Фото : предоставлено пресс-службой МГПУ
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– Я думаю, что актерская профессия тесно связана и даже переплетена с педагогической. Можно читать книжки Макаренко и Станиславского, но ничему по ним не научиться. Обе профессии только из уст в уста, от  мастера к ученику передаются, и только так. Через честное общение. И в глубине своей требуют от своих носителей постоянно познавать себя.  

– Кто вошел в команду преподавателей нового курса? 

– Если говорить о педагогах, то это заслуженная артистка РФ Наталья Рачевская (Беспалова), заслуженный работник культуры РФ, актер московского театра "Мастерская Петра Фоменко" Рустэм Юскаев, заслуженная артистка РФ, актриса московского театра "Школа драматического искусства" Мария Зайкова. 

Сценическую речь будет преподавать Виктор Мархасев из Школы-студии МХТ. Пластическое воспитание – преподаватель хореографии в РАТИ ГИТИС Ходоркайте Рамуне. 

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