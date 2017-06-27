Рубцов: вузы должны стать доступными для лиц с ОВЗ

Сколько университетов России готовы обеспечить комфортное обучение лиц с инвалидностью и ОВЗ? Правда ли, что в школах и детских домах этих ребят учат по методикам 40-летней давности? Что такое "ресурсные учебно-методические центры"? Об этом и многом другом в интервью корреспонденту РИА Новости рассказал ректор Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ), академик Российской академии образования Виталий Рубцов.

– Виталий Владимирович, в МГППУ завершила работу IV Международная научно-практическая конференция "Инклюзивное образование: преемственность инклюзивной культуры и практики". Какую цель ставили перед собой организаторы?

– Собственно главных целей было две. Обсудить реальные инклюзивные практики, которые сложились на разных уровнях образования. И – дать новый импульс развитию образовательной и социальной инклюзии в нашей стране.

– Конференция порадовала яркими открытиями, стала общественным событием. Советник по культуре Посольства Швеции в Москве Стефан Ингварссон заявил, что у России в этой сфере "есть проекты, о которых должен узнать мир". В то же время, по словам замминистра образования Вениамина Каганова, сегодня уже нельзя оценивать здоровье ребенка "по методикам 40-летней давности". Что, если говорить конкретнее, он имел в виду?

– Речь идет о необходимости масштабного обновления арсенала технологий, используемых педагогами-психологами, логопедами, дефектологами и учителями в работе с детьми-инвалидами. Сегодня стремительно меняется среда, где они живут, и мир вокруг них. Меняются сами дети.

В этих условиях требуются впервые создаваемые или качественно новые разработки, не только методические, но и научно-исследовательские в этой сфере. Нужны, например, учебные пособия и методические рекомендации по социально-бытовой адаптации детей-инвалидов. Создаются примерные адаптированные образовательные программы физической культуры для инвалидов и лиц с ОВЗ.

Все эти и другие актуальные позиции сведены в "двухлетний" Межведомственный комплексный план по вопросам организации инклюзивного дошкольного и общего образования, подписанный вице-премьером Ольгой Голодец. Он интегрирует методики и подходы, которые складывались у нас долгое время и признаны остро востребованными.

Этот документ был принят 27 июня 2016 года. Спустя год, буквально в эти дни (20 июня), темпы его реализации обсуждались на заседании Совета Минобрнауки РФ по вопросам образования лиц с ОВЗ и инвалидов.

В данный момент реализуются не один, а два стратегических плана развития инклюзивного пространства в отечественном образовании. Второй из них касается мероприятий по обеспечению доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 2016 – 2018 годы.

Оба названные мною документа подчеркивают правительственный уровень решения проблемы инклюзии. Над ней сообща работают Минобрнауки, Минздрав, Минтруд, Минспорт, Рособрнадзор, Минкультуры.

Поставленная в планах Правительства РФ задача создания доступной среды для лиц с инвалидностью и ОВЗ условно распадается на два направления деятельности. Первый – обеспечение архитектурной доступности образовательной организации. Например, для тех, у кого есть нарушения опорно-двигательного аппарата, или для слепых учащихся.

Второе направление связано с реализацией доступности собственно образовательных услуг. Оно предполагает, в первую очередь, обновление образовательных программ, методик, концепций преподавания, на которых и сделал акцент заместитель министра.

Но очевидно, что и методики, и книги, и самые современные приборы мало что значат без квалифицированного педагога, ведущего учеников за собой. Поэтому на конференции многие коллеги говорили о его ментальности, профессиональной мобильности, умении сотрудничать в команде, субъектом работы которой является особый ребёнок.

При этом я бы подчеркнул, что многие риски, в том числе, связанные с авторитарным давлением на ребенка, резко повышаются, если поставленная перед учителем задача не подкреплена профессиональными инструментами и условиями для ее выполнения.

– Планом мероприятий по обеспечению доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ на 2016 – 2018 годы предусмотрено создание сети ресурсных учебно-методических центров по обучению этой категории граждан на базе вузов. Среди трех первых центров такой ресурсный центр создан именно в МГППУ. Поясните: для чего? В чем состоит его миссия?

– Ответ звучит уже в самом названии – это Федеральный ресурсный учебно-методический центр по организации методического сопровождения образования людей с особыми образовательными потребностями.

Он обеспечивает организационное сопровождение создания и функционирования региональных ресурсных центров по обучению студентов с инвалидностью и ОВЗ на базе вузов. Оказывает консультативную и методическую помощь представителям вузов по данным вопросам. Помогает в подготовке научно-педагогических и других категорий работников к работе с такими учащимися.

Очевидно, что во всей этой сложной деятельности университетам нужен навигатор. С чистой страницы приступить к такой работе с понедельника на вторник нелегко. Найти необходимые образовательные программы и руководства, разобраться в них – тоже. Ресурсные центры будут, прежде всего, аккумулировать эти программы, фактически выступая по отношению к высшим учебным заведениям в качестве центров коллективного пользования. Их важная миссия состоит также в том, чтобы правильно организовать профориентацию таких ребят, способствовать их трудоустройству после окончания вуза и последующему сопровождению.

– Примеры организации "сверху" похожих структур, но в области психолого-педагогического и медико-социального консультирования школьников еще свежи в памяти. Далеко не все такие ППМС-центры доказали свою жизнеспособность. В чем видится вам залог эффективности создаваемых ресурсных центров?

– Они вызваны к жизни как раз потребностью, продиктованной "снизу", – обеспечить доступность и качество профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ. А чтобы реализация этой задачи не пошла по формальному пути "выполнения показателей", для сопровождения вузовской практики создаются федеральные и региональные ресурсные центры.

Эти новые структуры будут помогать университетам становиться в полном смысле инклюзивными образовательными учреждениями.

В планы на 2017-2018 годы входит создание 21 РУМЦ с закреплением за ними "территории ответственности". Проведение мониторинга доступности вузов на этой территории. Разработка "дорожных карт" и нормативной базы, определяющей стандарт доступности и качества образования для инвалидов. И, наконец, внедрение экспертизы на соответствие заданным стандартам качества образовательных условий в конкретных вузах.

"Дорожная карта" создания РУМЦ рассчитана до 2020 года. В перспективе она должна охватить все 1300 вузов в 85 субъектах России. Планы серьезны. Но уже и в текущем году каждый из вновь созданных РУМЦ взаимодействует с не менее чем 30 университетами в трех, как минимум, регионах.