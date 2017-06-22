Рособрнадзор может усилить наказание за списывание на ЕГЭ

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В Рособрнадзоре обсудят предложение усилить наказание за списывание на ЕГЭ, запретив выпускнику пересдавать предмет в течение двух лет, а не одного. С таким предложением выступил председатель Ассоциации по управлению качеством образования Василий Левченко на встрече с главой Рособрнадзора Сергеем Кравцовым.

Левченко пояснил, что в ряде стран наказания за нарушения гораздо более серьезные, чем в России. В настоящее время российские выпускники лишены права пересдать предмет на один год.

"Мы предлагаем рассмотреть возможность усилить требования порядка проведения государственной итоговой аттестации по отношению к тем участникам, которые допустили нарушения при проведении ЕГЭ: это невозможность сдачи ЕГЭ и получения аттестата о среднем общем образовании для выпускников школ, которые нарушили порядок ЕГЭ, в течение двух лет после нарушения; выпускникам прошлых лет — сдавать ЕГЭ в течение пяти лет после совершения нарушения", — сказал Левченко.

"Наверно, какие-то меры надо принять. Надо обсудить это предложение", — ответил Кравцов.

По мнению Левченко, усиление требований к порядку проведения итоговой аттестации повысит доверие учеников и родителей к процедуре ЕГЭ, которая исключает жульничество и нечестную игру.

Глава Рособрнадзора, в свою очередь, отметил, что эта проблема требует обсуждений, в том числе с регионами, так как более жесткие меры могут нести последствия латентного характера, например, на объективность выявления нарушений.

По словам Кравцова, на ЕГЭ прошлого года всего было выявлено около 5 тысяч попыток прохода на экзамен с мобильными телефонами.

"Академическая честность – залог, в том числе, хорошего качественного образования. Понятно, что должны приниматься меры. Если бы мы были уверены, что никто не списывает на экзамене, то, наверно, тех мер, которые мы реализуем, и не надо было делать", — отметил глав Рособрнадзора.