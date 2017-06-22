Рособрнадзор может усилить наказание за списывание на ЕГЭ

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В Рособрнадзоре обсудят предложение усилить наказание за списывание на ЕГЭ, запретив выпускнику пересдавать предмет в течение двух лет, а не одного. С таким предложением выступил председатель Ассоциации по управлению качеством образования Василий Левченко на встрече с главой Рособрнадзора Сергеем Кравцовым.
Левченко пояснил, что в ряде стран наказания за нарушения гораздо более серьезные, чем в России. В настоящее время российские выпускники лишены права пересдать предмет на один год.
"Наверно, какие-то меры надо принять. Надо обсудить это предложение", — ответил Кравцов.
Глава Рособрнадзора, в свою очередь, отметил, что эта проблема требует обсуждений, в том числе с регионами, так как более жесткие меры могут нести последствия латентного характера, например, на объективность выявления нарушений.
По словам Кравцова, на ЕГЭ прошлого года всего было выявлено около 5 тысяч попыток прохода на экзамен с мобильными телефонами.
"Академическая честность – залог, в том числе, хорошего качественного образования. Понятно, что должны приниматься меры. Если бы мы были уверены, что никто не списывает на экзамене, то, наверно, тех мер, которые мы реализуем, и не надо было делать", — отметил глав Рособрнадзора.