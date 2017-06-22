Рособрнадзор: сократилось число выпускников, не сдавших обязательные ЕГЭ

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Количество выпускников, не преодолевших минимальные пороги ЕГЭ по обязательным предметам и не получившим аттестат, сократилась в 2017 году в 1,5 раза, заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

"В этом году сохраняется тенденция улучшения результатов по обязательным предметам. Доля выпускников, которые остались без аттестатов, сократилась почти в 1,5 раза, и это еще без учета результатов предстоящих пересдач", — приводятся в сообщении пресс-службы слова Кравцова.

Ранее сообщалось, что выпускники российских школ в 2017 году справились с ЕГЭ по профильной математике лучше, чем их предшественники годом ранее, а также уменьшилось количество тех, кто не преодолел минимальный порог по базовой математике.

В настоящее время Рособрнадзор подвел предварительные итоги ЕГЭ по русскому языку, который проводился в основной срок сдачи экзамена 9 июня, его участниками стали почти 617 тысяч человек. Как сообщило ведомство, средний балл на ЕГЭ по русскому языку в 2017 году сопоставим с прошлогодним результатом.

В пресс-службе сообщили, что минимальный порог по русскому языку для получения аттестата в 24 балла не преодолели 0,5% участников экзамена, в 2016 году их число составило 1%. Минимальный порог в 36 баллов, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной балл ЕГЭ по русскому языку для поступающих, не смогли преодолеть 1,6% участников. В 2016 году число участников ЕГЭ по русскому языку, которые не преодолели этот порог, составило 2,5%.

"Благодаря широкомасштабному внедрению новой технологии сканирования работ участников в пунктах проведения экзаменов (ППЭ) проверка работ и обработка результатов ЕГЭ по русскому языку завершена раньше установленного срока. Участники экзамена смогут узнать свой результат на пять дней раньше – с 22 июня", — отметили в ведомстве.

Основной период ЕГЭ-2017 проходит с 29 мая 2017 года по 1 июля. В экзаменах планируют принять участие около 703 тысяч человек, из них около 617 тысяч человек — выпускники текущего года. Экзамены проходят во всех субъектах РФ, а также в 52 странах за рубежом.