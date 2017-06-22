Студенты Тюменского университета получат престижные международные стипендии

Москва, 22 июн – РИА Новости. Студенты Тюменского государственного университета (ТюмГУ) получили две из десяти выделенных университетам России стипендий международной стипендиальной программы CargillGlobal Scholars, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

Российский сегмент престижной международной стипендиальной программы CargillGlobal Scholars ориентирован на студентов первого и второго курсов 15 российских вузов. Тюменский государственный университет – единственный вуз Урала и Сибири, участвующий в конкурсе.

Из 10 стипендий, выделенных программой университетам России на новый учебный год, две стипендии получили студенты ТюмГУ Фарид Сулкарнаев (Институт наук о Земле) и Софья Естремская (Институт химии). Им будут платить по 2500 долларов ежегодно в течение двух лет, а также предоставят поддержку наставников из крупнейшей транснациональной агробиотехнологической корпорации со штаб-квартирой в Миннесоте, США.

Кроме того, в 2017 году стипендиаты примут участие в трехдневном семинаре по развитию профессиональных навыков. Годом позже они будут участвовать в Международной летней программе, где смогут пообщаться с руководителями компании, а также познакомиться с участниками Программы из других стран — Бразилии, Индии, Индонезии, КНР и США.

Студентам ТюмГУ помогли победить высокая успеваемость и активная жизненная позиция, отметил Фарид Сулкарнаев.

"В одном из конкурных эссе я написал о том, что меня волнует слабый уровень географических знаний среди населения. Возможно, одним из условий выбора моей заявки стало то, что я являюсь координатором волонтерского движения "Координаты добра", созданного при Молодежном клубе Русского географического общества", — рассказал он РИА Новости.

Победа студентов Тюменского государственного университета в проекте Cargill очень значима для вуза, считает ректор ТюмГУ Валерий Фальков.

"Стипендиальная программа Cargill — это не просто финансовая помощь, но и различные мероприятия, направленные на развитие лидерских навыков, критического мышления. Эти качества являются главными факторами успеха. Важно, что студенты получат опытных наставников. Уверен, что они воспользуются всеми шансами, чтобы стать новаторами, и смогут принимать важные решения", — сообщил он РИА Новости.



