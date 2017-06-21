Эксперт: "Театральный бум" побудил МГПУ открыть новую программу

Москва, 21 июн – РИА Новости. Число абитуриентов, желающих получить образование в области театрального искусства, растет с каждым годом, сообщила руководитель Института культуры и искусств Московского городского педагогического университета (МГПУ) Ирина Левина.

В этом году третий раз в МГПУ пройдет прием в рамках направления подготовки "Педагогическое образование" на программу "Художественное образование в области театрального искусства". По словам эксперта, число абитуриентов, желающих получить эту специальность, "растет с каждым годом в геометрической прогрессии".

Но и потребность образовательных организаций в выпускниках этого профиля, с другой стороны, не вызывает сомнений. "В этих ребятах я уверена, они будут с гарантией трудоустроены. Например, в школьные кружки и студии дополнительного образования", – отметила эксперт.

Она уточнила, что растущий конкурс среди молодых людей, стремящихся приобщиться к театральному искусству, собственно, и "побудил МГПУ начать в 2017 году набор на программу "Актерское искусство" по специальности "Артист театра и кино".

"Новую программу мы рассматриваем как еще один мощный толчок для того, чтобы поднять уровень овладения педагогическими компетенциями на всех направлениях подготовки в нашем университете", – сообщила Ирина Левина.

По ее словам, учитель, стоящий перед классом, или преподаватель, читающий лекцию за кафедрой, — "это не в последнюю очередь артист, который обязан владеть своим голосом, телом, мимикой, жестами". Но он "точно так же обязан владеть и своей аудиторией, чтобы решать задачи текущего урока", — добавила спикер.