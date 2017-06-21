Проректор РУДН: Мы учим иностранцев с акцентом на будущее

Начало приемной кампании в российских вузах традиционно привлекает внимание абитуриентов из разных стран мира. Российский университет дружбы народов (РУДН), где сегодня учатся более семи тысяч иностранных студентов из 154 стран, специализируется на подготовке специалистов для разных регионов планеты. Какую политику проводит университет по привлечению иностранных студентов? Какие направления подготовки пользуются среди них наибольшим спросом? Об этом корреспонденту РИА Новости рассказала проректор по международной деятельности РУДН Лариса Ефремова.

Лариса Ивановна, какие направления подготовки пользуются наибольшим спросом среди иностранцев?

— Это зависит от конкретного региона. Студентами из Латинской Америки особо востребованы инженерные науки, затем идут гуманитарно-социальные дисциплины и медицина. Студенты с Ближнего Востока больше заинтересованы в медицине, с недавнего времени – и в инженерных науках. Среди них существует стабильный спрос на гуманитарно-социальные науки, в первую очередь, на международные отношения.

Традиционная специфика азиатского региона – спрос на филологию, а РУДН известен своими методиками преподавания русского языка как иностранного. Также мы видим рост интереса к специальностям инженерного и физико-математического профиля.

В странах СНГ в равной степени востребованы экономисты, юристы, врачи, инженеры и аграрии.

- Как, на Ваш взгляд, будет меняться спрос на направления подготовки со стороны иностранных абитуриентов?

— Мы проанализировали прогнозы по рынку труда до 2020 года и позже, и решили сделать акцент на направлениях, связанных с аграрно-технологическим комплексом, с экологической безопасностью и с инженерными науками. Все это будет основано на применении информационных технологий.

- Каковы планы университета по приему иностранных студентов на следующий учебный год?

— Мы планируем набрать до 3500 человек на бюджетную и контрактную формы обучения.

Чтобы привлечь столь значительное число абитуриентов из-за рубежа, во-первых, мы ориентируемся на тех, кто приходит к нам на подготовительный факультет, а потом поступает на программы бакалавриата или специалитета. Во-вторых, мы используем и другие механизмы привлечения студентов (в том числе, рекрутинговые агентства) на наши англоязычные программы магистратуры и аспирантуры.

Кроме того, мы проводим в разных странах предметные олимпиады, по результатам которых выявляем наиболее подготовленных и талантливых ребят и приглашаем их учиться в нашем университете.

В прошлом году совместно с зарубежными партнерами по межвузовскому сотрудничеству мы начали создавать в разных странах центры русского языка и довузовской подготовки, куда направляем преподавателей из РУДН.

К примеру, такой центр, созданный на базе политехнического института в г. Кито (Эквадор), принимает на обучение абитуриентов со всего латиноамериканского региона. Им проще и дешевле приехать в Эквадор, обучиться там русскому языку, а затем уже учиться в Москве без необходимости оканчивать годичный подготовительный факультет.

Подобную модель мы сейчас отрабатываем на базе Даляньского университета иностранных языков для всего Китая и Азии, в Иордании для ближневосточного региона и в Замбии для восьми ближайших стран региона Африки. На ближайшую перспективу мы рассматриваем возможность открытия наших центров в Монголии, Вьетнаме и Доминиканской Республике.

- Приносит ли плоды подобный подход?

— В ходе приемной кампании этого года мы уже отобрали свыше 400 абитуриентов из разных стран мира – в первую очередь, из Африки, Латинской Америки, Азии и Ближнего Востока. Мы готовы предоставить им преимущественное право на бесплатное обучение, а самым ярким и талантливым абитуриентам выделим 15 стипендий в размере до 25 тысяч рублей в месяц.

Недавно при поддержке наших выпускников наш университет первым из российских вузов заключил соглашение с министерством образования Доминиканской Республики о подготовке 30 специалистов за счет этого государства. Доминиканцы будут учиться в магистратуре и аспирантуре по специальностям, необходимым их стране. Учитывая, что Доминикана традиционно направляет своих студентов в США, Францию, Канаду и Германию, заявка на подготовку национальных кадров именно в нашем университете свидетельствует о растущем мировом признании РУДН.

- Обращаете ли Вы внимание на трудоустройство Ваших выпускников после возвращения на родину?

— Конечно. Нам важно, чтобы выпускники РУДН были трудоустроены как внутри страны, так и за ее пределами. Через ассоциации выпускников мы выходим на крупные или средние зарубежные компании или вузы и ведем с ними переговоры.

К примеру, у нас учатся 55 граждан Замбии, и мы только что обсудили с ректором второго по величине университета в Замбии возможность подготовить наиболее талантливых студентов-замбийцев к преподавательской деятельности, чтобы гарантировать им рабочие места и сохранить российскую академическую традицию в стране.

- Возникают ли в студенческом городке конфликты на почве межэтнических отношений?

— Мы ведем жесткий мониторинг и можем уверенно заявить, что межэтнических конфликтов в университете нет. Случаются какие-то проблемы между отдельными людьми, но не более того.

Принцип интернационализации у нас во всем. Например, когда иностранный студент попадает в стены университета, он не живет в общежитии со своими соотечественниками. Его сразу погружают в многоязычную, многокультурную среду.

После завершения периода адаптации он может вступить в землячество своих соотечественников, но и землячества не закрыты внутри своей культуры, они продвигают национальную культуру среди всех представителей 154 государств, обучающихся в РУДН. Поэтому в университете постоянно проходят дни открытых дверей, дни национальных кухонь и так далее.

- Ваши выпускники получают в дополнение к основной специальности диплом переводчика?

— Да! Например, к нам может приехать абитуриент, который говорит по-испански, но по завершению обучения планирует сотрудничать с Китаем. Для этого он хочет изучить китайский язык. Такая возможность может быть ему предоставлена и внутри нашего университета. Желающий может, не выезжая за пределы РУДН, пройти курс обучения, например, китайскому языку, и по результатам курса, после успешной сдачи экзамена, получить диплом переводчика государственного образца. Поэтому многие студенты, как россияне, так и иностранцы, часто пользуются этим преимуществом.



