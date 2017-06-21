США
21.0621 июня11:05МСК
USD58.58+0.62
EUR65.32+0.46
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Навигатор абитуриента
В России

Проректор РУДН: Мы учим иностранцев с акцентом на будущее

10:5721.06.2017
(обновлено: 11:02 21.06.2017)
0290
© Фото : РУДНСтуденты РУДНСтуденты РУДН
© Фото : РУДН

Начало приемной кампании в российских вузах традиционно привлекает внимание абитуриентов из разных стран мира. Российский университет дружбы народов (РУДН), где сегодня учатся более семи тысяч иностранных студентов из 154 стран, специализируется на подготовке специалистов для разных регионов планеты. Какую политику проводит университет по привлечению иностранных студентов? Какие направления подготовки пользуются среди них наибольшим спросом? Об этом корреспонденту РИА Новости рассказала проректор по международной деятельности РУДН Лариса Ефремова.

Лариса Ивановна, какие направления подготовки пользуются наибольшим спросом среди иностранцев?

Российские вузы в мировом рейтинге QS - 2017
© РИА Новости, Инфографика
Российские вузы в мировом рейтинге QS - 2017
— Это зависит от конкретного региона. Студентами из Латинской Америки особо востребованы инженерные науки, затем идут гуманитарно-социальные дисциплины и медицина. Студенты с Ближнего Востока больше заинтересованы в медицине, с недавнего времени – и в инженерных науках. Среди них существует стабильный спрос на гуманитарно-социальные науки, в первую очередь, на международные отношения. 

Традиционная специфика азиатского региона – спрос на филологию, а РУДН известен своими методиками преподавания русского языка как иностранного. Также мы видим рост интереса к специальностям инженерного и физико-математического профиля.

Лучшие университеты России: выбери свой
© Инфографика
Иностранным абитуриентам упростили выбор своего вуза в РФ
В странах СНГ в равной степени востребованы экономисты, юристы, врачи, инженеры и аграрии.

- Как, на Ваш взгляд, будет меняться спрос на направления подготовки со стороны иностранных абитуриентов?

— Мы проанализировали прогнозы по рынку труда до 2020 года и позже, и решили сделать акцент на направлениях, связанных с аграрно-технологическим комплексом, с экологической безопасностью и с инженерными науками. Все это будет основано на применении информационных технологий. 

- Каковы планы университета по приему иностранных студентов на следующий учебный год?

— Мы планируем набрать до 3500 человек на бюджетную и контрактную формы обучения. 

Чтобы привлечь столь значительное число абитуриентов из-за рубежа, во-первых, мы ориентируемся на тех, кто приходит к нам на подготовительный факультет, а потом поступает на программы бакалавриата или специалитета. Во-вторых, мы используем и другие механизмы привлечения студентов (в том числе, рекрутинговые агентства) на наши англоязычные программы магистратуры и аспирантуры. 

Кроме того, мы проводим в разных странах предметные олимпиады, по результатам которых выявляем наиболее подготовленных и талантливых ребят и приглашаем их учиться в нашем университете.

В прошлом году совместно с зарубежными партнерами по межвузовскому сотрудничеству мы начали создавать в разных странах центры русского языка и довузовской подготовки, куда направляем преподавателей из РУДН. 

Здание РУДН. Архивное фото
© Фото : РУДН
РУДН намерен открыть центр русского языка в Доминикане
К примеру, такой центр, созданный на базе политехнического института в г. Кито (Эквадор), принимает на обучение абитуриентов со всего латиноамериканского региона. Им проще и дешевле приехать в Эквадор, обучиться там русскому языку, а затем уже учиться в Москве без необходимости оканчивать годичный подготовительный факультет.

Подобную модель мы сейчас отрабатываем на базе Даляньского университета иностранных языков для всего Китая и Азии, в Иордании для ближневосточного региона и в Замбии для восьми ближайших стран региона Африки. На ближайшую перспективу мы рассматриваем возможность открытия наших центров в Монголии, Вьетнаме и Доминиканской Республике. 

- Приносит ли плоды подобный подход?

— В ходе приемной кампании этого года мы уже отобрали свыше 400 абитуриентов из разных стран мира – в первую очередь, из Африки, Латинской Америки, Азии и Ближнего Востока. Мы готовы предоставить им преимущественное право на бесплатное обучение, а самым ярким и талантливым абитуриентам выделим 15 стипендий в размере до 25 тысяч рублей в месяц.

Недавно при поддержке наших выпускников наш университет первым из российских вузов заключил соглашение с министерством образования Доминиканской Республики о подготовке 30 специалистов за счет этого государства. Доминиканцы будут учиться в магистратуре и аспирантуре по специальностям, необходимым их стране. Учитывая, что Доминикана традиционно направляет своих студентов в США, Францию, Канаду и Германию, заявка на подготовку национальных кадров именно в нашем университете свидетельствует о растущем мировом признании РУДН.

- Обращаете ли Вы внимание на трудоустройство Ваших выпускников после возвращения на родину?

— Конечно. Нам важно, чтобы выпускники РУДН были трудоустроены как внутри страны, так и за ее пределами. Через ассоциации выпускников мы выходим на крупные или средние зарубежные компании или вузы и ведем с ними переговоры.

К примеру, у нас учатся 55 граждан Замбии, и мы только что обсудили с ректором второго по величине университета в Замбии возможность подготовить наиболее талантливых студентов-замбийцев к преподавательской деятельности, чтобы гарантировать им рабочие места и сохранить российскую академическую традицию в стране.

- Возникают ли в студенческом городке конфликты на почве межэтнических отношений? 

— Мы ведем жесткий мониторинг и можем уверенно заявить, что межэтнических конфликтов в университете нет. Случаются какие-то проблемы между отдельными людьми, но не более того. 

Принцип интернационализации у нас во всем. Например, когда иностранный студент попадает в стены университета, он не живет в общежитии со своими соотечественниками. Его сразу погружают в многоязычную, многокультурную среду. 

После завершения периода адаптации он может вступить в землячество своих соотечественников, но и землячества не закрыты внутри своей культуры, они продвигают национальную культуру среди всех представителей 154 государств, обучающихся в РУДН. Поэтому в университете постоянно проходят дни открытых дверей, дни национальных кухонь и так далее.

- Ваши выпускники получают в дополнение к основной специальности диплом переводчика?

— Да!  Например, к нам может приехать абитуриент, который говорит по-испански, но по завершению обучения планирует сотрудничать с Китаем. Для этого он хочет изучить китайский язык. Такая возможность может быть ему предоставлена и внутри нашего университета. Желающий может, не выезжая за пределы РУДН, пройти курс обучения, например, китайскому  языку, и по результатам курса, после успешной сдачи экзамена, получить диплом переводчика государственного образца. Поэтому многие студенты, как россияне, так и иностранцы, часто пользуются этим преимуществом.


Комментировать
+
В России
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена