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Московский городской педагогический университет начинает подготовку актеров

13:4219.06.2017
(обновлено: 13:44 19.06.2017)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкНа съемочной площадке фильма КонвертНа съемочной площадке фильма Конверт
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Москва, 19 июн – РИА Новости. Московский городской педагогический университет (МГПУ) начинает в 2017 году набор на программу "Актерское искусство" по специальности "Артист театра и кино", сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

Направление подготовки, связанное с театральным искусством, стало первым, открытым в стенах педагогического университета в России. На программу выделено 10 бюджетных мест и большое количество внебюджетных мест, с возможностью последующего перехода "на бюджет".

МГПУ: городской вуз больших возможностей
© РИА Новости / Евгений БиятовМосковский городской педагогический университет объединяет в себе общеобразовательную школу, колледжи, институты и филиал, реализующие программы подготовки бакалавров, магистров и аспирантов.Московский городской педагогический университет
© РИА Новости / Евгений Биятов
Московский городской педагогический университет объединяет в себе общеобразовательную школу, колледжи, институты и филиал, реализующие программы подготовки бакалавров, магистров и аспирантов.
© Пресс-служба МГПУУниверситет готовит бакалавров и магистров по более, чем 200 образовательным программам, из которых около 90 программ напрямую не связаны с подготовкой педагогов.Московский городской педагогический университет
© Пресс-служба МГПУ
Университет готовит бакалавров и магистров по более, чем 200 образовательным программам, из которых около 90 программ напрямую не связаны с подготовкой педагогов.
© Пресс-служба МГПУБолее 80% научно-педагогических работников университета имеют учёные степени, из которых 23% – доктора наук. В числе преподавателей действительные члены и члены-корреспонденты российских и международных академий наук.Студенты МГПУ в аудитории
© Пресс-служба МГПУ
Более 80% научно-педагогических работников университета имеют учёные степени, из которых 23% – доктора наук. В числе преподавателей действительные члены и члены-корреспонденты российских и международных академий наук.
© РИА Новости / Евгений БиятовВыпускники университета оказываются востребованными во всех областях деятельности, в которых требуются навыки понимания, коммуникации, межличностного взаимодействия.Московский городской педагогический университет
© РИА Новости / Евгений Биятов
Выпускники университета оказываются востребованными во всех областях деятельности, в которых требуются навыки понимания, коммуникации, межличностного взаимодействия.
© РИА Новости / Евгений БиятовВ ближайшие время университет может стать городским во всех смыслах.Московский городской педагогический университет
© РИА Новости / Евгений Биятов
В ближайшие время университет может стать городским во всех смыслах.
© Пресс-служба МГПУОн будет решать задачи формирования системы образования для города.Студенты МГПУ
© Пресс-служба МГПУ
Он будет решать задачи формирования системы образования для города.
© РИА Новости / Евгений БиятовВзаимодействовать с городскими работодателями, проводить востребованные городом научные, социологические и другие исследования.Московский городской педагогический университет
© РИА Новости / Евгений Биятов
Взаимодействовать с городскими работодателями, проводить востребованные городом научные, социологические и другие исследования.
© Фото : предоставлено пресс-службой МГПУВ ближайшие пять лет университет станет ещё более популярным, а его бренд – абсолютно узнаваемым.Московский городской педагогический университет
© Фото : предоставлено пресс-службой МГПУ
В ближайшие пять лет университет станет ещё более популярным, а его бренд – абсолютно узнаваемым.
/
Современная работа в школе требует массы дополнительных навыков, считает ректор Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко.

"Помимо владения современной компьютерной техникой учитель должен мастерски "вживаться" в совершенно разные педагогические события, быстро реагировать в той или иной сложной ситуации человеческих отношений. Поэтому учителям помимо знания предмета нужны актёрские навыки", — рассказал он РИА Новости.

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© Инфографика
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Чтобы сформировать эти навыки, недостаточно художественной самодеятельности, нужны настоящие профессионалы в вузе, полагает ректор МГПУ.

"Поэтому мы пригласили для организации подготовки актёров очень сильных преподавателей, в качестве мастера курса — заслуженного артиста РФ, главного режиссёра "Школы драматического Искусства" Игоря Яцко. Это будет очень интересная интенсивная программа подготовки актёров в самом центре Москвы, в нашем структурном подразделении на Арбате. Сейчас идёт набор", — пояснил он.

По содержанию образовательная программа в МГПУ будет отличаться от подготовки актёров в специализированных вузах только тем, что студенты-актёры смогут трудоустроиться не только в театры, но и в систему образования Москвы, отметил Игорь Реморенко.

"Если инженерная отрасль сегодня не обходится без искусства, то педагогическая сфера и подавно нуждается в ощущении такого творческого полёта", — подчеркнул он.

В подготовке программы приняли участие Департамент образования Москвы и Департамент культуры Москвы.

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© РИА Новости, Инфографика
Городской университет как драйвер развития города

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