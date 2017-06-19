Московский городской педагогический университет начинает подготовку актеров

Москва, 19 июн – РИА Новости. Московский городской педагогический университет (МГПУ) начинает в 2017 году набор на программу "Актерское искусство" по специальности "Артист театра и кино", сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

Направление подготовки, связанное с театральным искусством, стало первым, открытым в стенах педагогического университета в России. На программу выделено 10 бюджетных мест и большое количество внебюджетных мест, с возможностью последующего перехода "на бюджет".

Современная работа в школе требует массы дополнительных навыков, считает ректор Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко.

"Помимо владения современной компьютерной техникой учитель должен мастерски "вживаться" в совершенно разные педагогические события, быстро реагировать в той или иной сложной ситуации человеческих отношений. Поэтому учителям помимо знания предмета нужны актёрские навыки", — рассказал он РИА Новости.

Чтобы сформировать эти навыки, недостаточно художественной самодеятельности, нужны настоящие профессионалы в вузе, полагает ректор МГПУ.

"Поэтому мы пригласили для организации подготовки актёров очень сильных преподавателей, в качестве мастера курса — заслуженного артиста РФ, главного режиссёра "Школы драматического Искусства" Игоря Яцко. Это будет очень интересная интенсивная программа подготовки актёров в самом центре Москвы, в нашем структурном подразделении на Арбате. Сейчас идёт набор", — пояснил он.

По содержанию образовательная программа в МГПУ будет отличаться от подготовки актёров в специализированных вузах только тем, что студенты-актёры смогут трудоустроиться не только в театры, но и в систему образования Москвы, отметил Игорь Реморенко.

"Если инженерная отрасль сегодня не обходится без искусства, то педагогическая сфера и подавно нуждается в ощущении такого творческого полёта", — подчеркнул он.

В подготовке программы приняли участие Департамент образования Москвы и Департамент культуры Москвы.



