Молодые иностранные ученые рассказали о своей работе в сибирском вузе

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В Сибирском федеральном университете (СФУ) стартовала вторая волна конкурсного набора на программу "Постдок СФУ". Цель программы – привлечение талантливых ученых из-за рубежа.

О своей научной деятельности и жизни в российском вузе корреспонденту РИА "Новости" рассказали молодые специалисты-постдоки, принятые на одноименную программу годом ранее.

Венугопал Наккала, прибывший в СФУ из Индии, ведет поиск материалов, альтернативных кремнию, используемых для работы солнечных батарей. Объявление о конкурсе на программу "Постдок СФУ" он прочел на сайте вуза и решил непременно участвовать. "Пусть я не очень хорошо говорю по-русски, но работаю неплохо", – поделился Венугопал.

"Я занимаюсь плазменными материалами, претендующими на роль чистого и устойчивого энергетического ресурса", – уточнил эксперт. На протяжении последних десятилетий в промышленности для создания солнечных батарей используют дорогостоящие материалы из серебра и золота. Хотя они не лучшим образом влияют на окружающую среду.

"Мы исследуем возможности применения наноплазмонических материалов. Например, нитрида титана, изготовленного методом тонкопленочных технологий. Это позволит в разы удешевить процесс, сделав его экологичнее", – добавил он.

Тема исследования Альберто Арзака (Испания) – "Рост деревьев, анатомия древесины и климат". О своих коллегах по Институту фундаментальной биологии и биотехнологии СФУ он отзывается как о "серьезной команде профессионалов".

"Срезы древесных пород в местностях с разным климатом, которые мы делаем, помогают понять, как менялся климат в далеком прошлом, строить прогнозы относительно его изменений в будущем и влияния на экосистемы", – сообщил эксперт.

"Зона наших исследований простирается от Восточной Сибири до Центральной Испании. Поэтому мы активно сотрудничаем с российскими и зарубежными коллегами", – отметил собеседник агентства. Он уточнил, что за год работы в Красноярске уже успел поучаствовать в научных экспедициях по Южной Хакасии и Южному Уралу. В его ближайших планах поездка в исследовательских целях на Алтай, в Бурятию и Казахстан.

Научный сотрудник Лаборатории биотехнологии новых материалов СФУ Сеид Бэкер (Индия) изучает возможности использования микроорганизмов – эндофитов – для излечения рака, диабета и других болезней.

"Я приехал в СФУ, чтобы начать исследовательскую карьеру", – говорит Сеид. Он разрабатывает новые наногибридные конъюгаты в качестве эффективных средств против микробных патогенов, устойчивых к лекарственным препаратам.

Быстрое распространение этих патогенов, по данным ВОЗ, увеличило смертность на планете. Чтобы исправить ситуацию, научные сообщества ведут разработку стратегий, позволяющих использовать взаимодействующие с растениями микроорганизмы (эндосимбионты) в качестве "природных лекарств".

"В отличие от человека, у растений нет иммунной системы. Живущие внутри них микроорганизмы играют роль своего рода партнеров, которые помогают им выживать и расти. Они могут быть использованы для изготовления различных лекарств, белков", – поясняет Сеид.

Научную работу в крупнейшем вузе Сибири он сочетает с общественной деятельностью. Сеид был одним из инициаторов празднования Дня независимости в СФУ. "Россия и Индия давние партнёры. И я очень рад, что российские коллеги помогли в организации праздника. Приятно чувствовать частичку родной страны здесь, находясь за тысячи километров от нее", – отмечает он.

"В Сибири очень холодно, но у людей горячие сердца", – делится мнением молодой индийский учёный, постдок Лаборатории биолюминесцентных биотехнологий СФУ Шубхра Панде (Индия).

Проводя исследования в лабораторных условиях на крысах, Шубхра выяснила, что "регулярное употребление продуктов, богатых клетчаткой, существенно снижает уровень холестерина в крови". Она уточнила, что имеет в виду, прежде всего, острый перец чили, чеснок и бобы.

"Именно они пользуются наибольшей популярностью в Индии и используются во множестве блюд", – рассказала Шубхра. Отметив, что питает слабость к русской кухне, она сообщила, что рассматривает вариант включения в свои исследования в том числе и традиционных русских продуктов.

Постдоками (postdoc) в западных странах называют молодых исследователей, обладающих степенью доктора (Ph.D., эквивалентна российской степени кандидата наук) и получивших по конкурсу временную позицию в каком-либо институте.

Программа "Постдок СФУ" была запущена в 2016 году в рамках реализации в университете Проекта 5-100. В перспективе вуз планирует перевести на постдоковский формат ставки руководителей научных подразделений и привлекать по открытому конкурсу к сотрудничеству от 50 до 100 иностранных специалистов в год.