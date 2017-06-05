Рособрнадзор лишил аккредитации 163 образовательных организации в 2016 году

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Рособрнадзор в 2016 году лишил аккредитации 163 образовательных организации, говорится в сообщении ведомства.

"В 2016 году Рособрнадзором издано 163 распорядительных акта о лишении свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности", — говорится в сообщении.

Также в прошлом году было приостановлено действие 134 свидетельств о государственной аккредитации образовательной деятельности. После устранения нарушений в образовательной сфере, ведомство издало 84 акта о возобновлении действия государственной аккредитации.

Ранее в ежегодном докладе правительства о реализации государственной политики в сфере образования сообщалось, что по итогам мониторинга Минобрнауки Рособрнадзор лишил лицензии девять негосударственных вузов и один филиал негосударственного вуза. Десять вузов и один филиал были лишены аккредитации. Также был сформирован список из более 500 высших учебных заведений, которые должны находиться на государственном контроле в 2016-1017 годах.