В РФ могут появиться международные службы поддержки иностранных студентов

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Президиум Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам во вторник утвердил паспорт проекта "Экспорт российского образования", который включает такие меры, как создание международных служб для поддержки иностранных студентов, говорится в справке по паспорту данного проекта.
"Чтобы повысить привлекательность образовательных программ для иностранцев, предстоит разработать и внедрить целевую модель деятельности вуза по экспорту образования, в том числе создать международные службы для поддержки иностранных студентов. Эта модель будет сначала внедрена в двадцати вузах, а с 2021 года — во всех вузах страны", — говорится в справке.
В рамках реализации приоритетного проекта предстоит усовершенствовать нормативную базу, регулирующую прием и обучение иностранцев, признание документов о зарубежном образовании, процедуры выезда, въезда и пребывания зарубежных преподавателей.
Помимо прочего, предстоит развивать программы на английском языке, развивать онлайн-образование для иностранцев, а также образовательные туристические маршруты и летние программы для граждан из-за рубежа. Планируется также создать единый интернет-навигатор по российской системе образования.
Планируется, что объемы средств, полученных от экспорта российского образования, вырастут более чем в пять раз — до более чем 373 миллиардов рублей в 2025 году.