В РФ могут появиться международные службы поддержки иностранных студентов

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Президиум Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам во вторник утвердил паспорт проекта "Экспорт российского образования", который включает такие меры, как создание международных служб для поддержки иностранных студентов, говорится в справке по паспорту данного проекта.

"Чтобы повысить привлекательность образовательных программ для иностранцев, предстоит разработать и внедрить целевую модель деятельности вуза по экспорту образования, в том числе создать международные службы для поддержки иностранных студентов. Эта модель будет сначала внедрена в двадцати вузах, а с 2021 года — во всех вузах страны", — говорится в справке.

Планируется, что реализация данного проекта по экспорту российского образования должна повысить привлекательность российских образовательных программ для иностранных граждан. Он позволит улучшить условия пребывания иностранных студентов в период обучения в России, а также повысить узнаваемость и статус "бренда" российского образования на международном образовательном рынке. И в результате — в разы увеличить объемы выручки от экспорта образовательных услуг.

В рамках реализации приоритетного проекта предстоит усовершенствовать нормативную базу, регулирующую прием и обучение иностранцев, признание документов о зарубежном образовании, процедуры выезда, въезда и пребывания зарубежных преподавателей.

Помимо прочего, предстоит развивать программы на английском языке, развивать онлайн-образование для иностранцев, а также образовательные туристические маршруты и летние программы для граждан из-за рубежа. Планируется также создать единый интернет-навигатор по российской системе образования.

"В результате реализации проекта количество иностранных студентов, которые обучаются по очной форме в российских вузах, должно вырасти с 229 тысяч человек в 2017 году до 710 тысяч в 2025 году, а количество иностранных слушателей онлайн-курсов российских образовательных организаций — с 1,1 миллиона человек до 3,5 миллиона человек. Количество иностранных школьников, прошедших обучение по программам дополнительного образования, должно вырасти в 2025 году, по сравнению с 2016 годом, вдвое", — добавляется в справке по паспорту проекта.

Планируется, что объемы средств, полученных от экспорта российского образования, вырастут более чем в пять раз — до более чем 373 миллиардов рублей в 2025 году.