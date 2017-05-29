Рособрнадзор: для ЕГЭ используют 7 тыс "глушилок" мобильной связи

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Более 7 тысяч блокираторов сигналов мобильной сети будут использоваться в 43 регионах России в основной период сдачи Единого государственного экзамена, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рособрнадзора.

"В Роскомнадзоре зарегистрировано более 7 тысяч блокираторов сигналов мобильной связи, которые будут использоваться в основной период ЕГЭ 2017 года в 43 регионах", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как ранее сообщил Рособрнадзор, для сдачи ЕГЭ в основной период в этом году будет задействовано около 5,5 тысячи пунктов проведения экзамена, в том числе 738 пунктов в труднодоступных и отдаленных местностях. Во всех аудиториях во время проведения ЕГЭ будет вестись видеонаблюдение, охват аудиторий онлайн-видеонаблюдением увеличился с 83% в прошлом году до 93% в 2017 году.

В проведении ЕГЭ в основной период будет задействовано более 200 тысяч организаторов, контролировать ход экзаменов будут более 40 тысяч общественных наблюдателей, в том числе и в онлайн-режиме.

С 2009 года ЕГЭ служит в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз и проводится по 14 общеобразовательным предметам. Обязательными для получения аттестата об окончании школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике. Ежегодно единый государственный экзамен сдают около 750 тысяч выпускников.